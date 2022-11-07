孟昭文、劉醇逸站台 瑞嘉盼創菲裔參政歷史

民選官員及社區人士，為瑞嘉(左四)作選前衝刺。(記者鄭怡嫣╱攝影)

期中選舉最後衝刺，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、國會議員孟昭文 、州眾議員 劉醇逸等多位民代及社區人士，6日為選區含艾姆赫斯特(Elmhurst)等地的州眾議院第30選區候選人瑞嘉(Steven Raga)造勢。初選時，瑞嘉以70%的高得票率完勝對手，此次如當選，將成紐約州首位菲律賓裔議員。

孟昭文等表示，瑞嘉在社區與公共事務方面有充足的經驗，疫期持續幫助民眾，未來在州議會將壯大亞裔 音量，希望他能締造歷史。

艾姆赫斯特及傑克森高地(Jackson Heights)市議員克里斯南(Shekar Krishnan)支持瑞嘉，因為他長期植根社區，捍衛移民權益，二是代表性很重要，一位能代表自己的議員，才能為社區帶回更多服務資源及語言幫助，三是他對選區有一手經驗，深知居民需求。

選區重畫後的第30選區涵蓋艾姆赫斯特、木邊(Woodside)、馬斯佩斯(Maspeth)等地，亞裔人口占49.5%，根據統計，重畫前該選區民主黨占優勢。紐約首位南亞裔州眾議員拉克瑪(Jennifer Rajkumar)、州眾議員海維斯(Andrew Hevesi)、曾參選艾姆赫斯特第25選區市議員的陳熠等，也同為瑞嘉拉票。