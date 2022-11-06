我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

圓癌逝華女遺願 骨灰將返中與家人團聚

記者顏潔恩／紐約報導
羅保華為給家人更好的生活來美打工，半年後卻被診斷罹患肝癌末期。(本報檔案照)
羅保華為給家人更好的生活來美打工，半年後卻被診斷罹患肝癌末期。(本報檔案照)

2019年被診斷出肝癌晚期的華女羅保華，在同年底不治去世，在中國的家人先後因新冠疫情、程序拖延，遲遲無法申請來美為她處理後事；美國連江同鄉會5日表示，羅保華的家人已打消來美念頭，目前她的骨灰仍存放在殯儀館，日後將送回家鄉，完成生前與家人團聚的遺願。

當年48歲的羅保華來自福州連江鳳城，丈夫與今年18歲、11歲的女兒都在連江，為了給家人更好的生活，她在2018年2月隻身來美打工；一次去到外州餐館工作後發現經常性疲憊，身體狀況日益下降，直到2019年9月，才被檢查出已罹患肝癌晚期。

當時她的體重只剩下77磅，擔心病容被家人看到，甚至不敢打視訊電話，不過即便在病中，她仍每天和丈夫及兩個女兒通電話，當時她受訪時說：「我怕我哪天眼睛一閉就走了，孩子們還有很多事不懂，我想親手教她們，也想向老公交代很多事情。」

美國連江同鄉會鄉親在2019年時，到醫院探望羅保華。(本報檔案照)
美國連江同鄉會鄉親在2019年時，到醫院探望羅保華。(本報檔案照)

羅保華其實在2019年2月申請政治庇護，經過律師向法官陳情後，她的綠卡獲批；之後的日子裡，律師積極為羅保華的丈夫和兩個女兒申請來美，讓羅保華可以與家人團聚，然而這心願最後都沒能實現。

自生病以來，美國連江同鄉會就積極提供協助，為其發動捐款；該會秘書長張雲5日受訪時指出，其實在2019年11月27日，羅保華便與世長辭，當時家人擔心會影響赴美簽證的批准，要求不向外界透露這件事。

張雲表示，申請程序受到新冠疫情的影響而延遲，小女兒的護照沒來得及辦下來，停滯一段時間後，被告知需要做親子鑑定；羅保華的家人最終覺得無望，也認為美國成為了他們的傷心地，於是打消來美的念頭，至今羅保華骨灰仍被存放在殯儀館中。

當時社區共為羅保華籌得7萬多元善款，用來支付醫藥費和生活費，根據連江同鄉會，羅保華去世後餘款剩下3萬1177元，同鄉會將2萬8000元匯給其在中國的家人後，餘額3177元將作為將骨灰帶回中國的所需費用。

張雲說，該同鄉會與羅保華的家人一直保持聯繫，骨灰將會等中國旅遊政策更開放時請同鄉帶回去；她的丈夫也感謝大家一路以來對其的幫助和關心。

華女羅保華2019年因罹患肝癌末期去世，骨灰將被送回中國，完成生前與家人團聚的遺...
華女羅保華2019年因罹患肝癌末期去世，骨灰將被送回中國，完成生前與家人團聚的遺願。(本報檔案照)

疫情 華女 綠卡

上一則

與非裔男爭執 夫妻華埠遭毆

延伸閱讀

亞裔選舉聯盟宣講會 鼓勵華人投票

亞裔選舉聯盟宣講會 鼓勵華人投票
美國洋嶼同鄉會 慶新會所落成

美國洋嶼同鄉會 慶新會所落成
愛犬骨灰加墨水 英女苦熬8小時刺上身

愛犬骨灰加墨水 英女苦熬8小時刺上身
真正告別了…竹內結子離世兩年 夫搬家骨灰終下葬

真正告別了…竹內結子離世兩年 夫搬家骨灰終下葬
愛犬驟逝 飼主將骨灰混墨水刺身上 苦熬8小時狗狗重生

愛犬驟逝 飼主將骨灰混墨水刺身上 苦熬8小時狗狗重生

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
此前被控詐騙醫保的曼哈頓華裔醫生梅馬文，近日在一場遊艇事故中離奇失蹤。(取自梅馬文臉書)

華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

2022-10-31 02:27

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵