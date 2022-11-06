圓癌逝華女遺願 骨灰將返中與家人團聚

羅保華為給家人更好的生活來美打工，半年後卻被診斷罹患肝癌末期。(本報檔案照)

2019年被診斷出肝癌晚期的華女 羅保華，在同年底不治去世，在中國的家人先後因新冠疫情 、程序拖延，遲遲無法申請來美為她處理後事；美國連江同鄉會5日表示，羅保華的家人已打消來美念頭，目前她的骨灰仍存放在殯儀館，日後將送回家鄉，完成生前與家人團聚的遺願。

當年48歲的羅保華來自福州連江鳳城，丈夫與今年18歲、11歲的女兒都在連江，為了給家人更好的生活，她在2018年2月隻身來美打工；一次去到外州餐館工作後發現經常性疲憊，身體狀況日益下降，直到2019年9月，才被檢查出已罹患肝癌晚期。

當時她的體重只剩下77磅，擔心病容被家人看到，甚至不敢打視訊電話，不過即便在病中，她仍每天和丈夫及兩個女兒通電話，當時她受訪時說：「我怕我哪天眼睛一閉就走了，孩子們還有很多事不懂，我想親手教她們，也想向老公交代很多事情。」

美國連江同鄉會鄉親在2019年時，到醫院探望羅保華。(本報檔案照)

羅保華其實在2019年2月申請政治庇護，經過律師向法官陳情後，她的綠卡 獲批；之後的日子裡，律師積極為羅保華的丈夫和兩個女兒申請來美，讓羅保華可以與家人團聚，然而這心願最後都沒能實現。

自生病以來，美國連江同鄉會就積極提供協助，為其發動捐款；該會秘書長張雲5日受訪時指出，其實在2019年11月27日，羅保華便與世長辭，當時家人擔心會影響赴美簽證的批准，要求不向外界透露這件事。

張雲表示，申請程序受到新冠疫情的影響而延遲，小女兒的護照沒來得及辦下來，停滯一段時間後，被告知需要做親子鑑定；羅保華的家人最終覺得無望，也認為美國成為了他們的傷心地，於是打消來美的念頭，至今羅保華骨灰仍被存放在殯儀館中。

當時社區共為羅保華籌得7萬多元善款，用來支付醫藥費和生活費，根據連江同鄉會，羅保華去世後餘款剩下3萬1177元，同鄉會將2萬8000元匯給其在中國的家人後，餘額3177元將作為將骨灰帶回中國的所需費用。