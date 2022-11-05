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李修頓法拉盛造勢 誓言整頓治安

記者牟蘭／紐約報導
李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)
李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)

紐約州長共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)4日訪問皇后區法拉盛，承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢，前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)與已退休三星總警司陳文業等逾百人站台，批紐約市治安太差，尤其法拉盛罪案增長率全市最高，盼李修頓上任後能改善現狀。

(影音來源：記者牟蘭)

李修頓造勢大會4日在法拉盛在君豪大酒店開場，由美國紐約中美商會贊助，支持者隨後高舉「州長李修頓」標識沿緬街遊行至皇后區公共圖書館法拉盛分館前集會，州檢察長共和黨候選人亨利(Michael Henry)與州眾議員共和黨候選人廖安怡(Sharon Liao)也在現場催票。

李修頓的支持者隨後高舉「州長李修頓」標識沿緬街遊行至皇后區公共圖書館法拉盛分館前...
李修頓的支持者隨後高舉「州長李修頓」標識沿緬街遊行至皇后區公共圖書館法拉盛分館前集會。(記者牟蘭／攝影)

史里華聲援共和黨主張的法律與秩序，指全市罪案激增，市警109分局轄區內近期犯罪率激增，位列全市最高，過去從未發生；教育方面，因取消擇優錄取，亞裔學生甚至無法進入公校系統，呼籲選民投票支持李修頓，改變現行政策。

陳文業表示，社區需要一位支持亞裔的州長，他批評現任州檢察長詹樂霞(Letitia James)未幫助社區，期盼共和黨候選人上任能獲改善。

逾百人為李修頓造勢大會站台，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(...
逾百人為李修頓造勢大會站台，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)

李修頓說，紐約州需要重建安全街道與公平教育機會，民眾要想實現美國夢，先要敢走上街頭，安全搭乘地鐵，而不是讓這裡變成犯罪天堂。

李修頓說，過去18個月競選時曾多次到法拉盛、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓華埠等地聆聽商民的意見，了解社區的擔憂，承諾上任第一天就解雇曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，並終止保釋金改革法案等。

李修頓的支持者隨後高舉「州長李修頓」標識沿緬街遊行至皇后區公共圖書館法拉盛分館前...
李修頓的支持者隨後高舉「州長李修頓」標識沿緬街遊行至皇后區公共圖書館法拉盛分館前集會。(記者牟蘭／攝影)

亨利在造勢活動中指，他若上任，將幫助小房東爭取合法權益，支持恢復擇優錄取、終止保釋金改革法案並嚴懲仇恨犯罪，重申所有社區的族裔都很重要。

紐約同源會會長黃友興、創會會長陳慧華，紐約居民聯盟創辦人臧東慧、亞潮萌共同創辦人朱雅婷、美國紐約中美商會創會會長傅林敏芝與中美商會會長江錦鑫到場支持。

李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔...
李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)
李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔...
李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)
李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔...
李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)
李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔...
李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)

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