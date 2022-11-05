李修頓法拉盛造勢 誓言整頓治安

李修頓(講話者)4日在法拉盛舉辦造勢大會，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)

紐約州長共和黨 候選人李修頓(Lee Zeldin)4日訪問皇后區法拉盛 ，承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔 實現美國夢，前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)與已退休三星總警司陳文業等逾百人站台，批紐約市治安太差，尤其法拉盛罪案增長率全市最高，盼李修頓上任後能改善現狀。

(影音來源：記者牟蘭)

李修頓造勢大會4日在法拉盛在君豪大酒店開場，由美國紐約中美商會贊助，支持者隨後高舉「州長李修頓」標識沿緬街遊行至皇后區公共圖書館法拉盛分館前集會，州檢察長共和黨候選人亨利(Michael Henry)與州眾議員共和黨候選人廖安怡(Sharon Liao)也在現場催票。

李修頓的支持者隨後高舉「州長李修頓」標識沿緬街遊行至皇后區公共圖書館法拉盛分館前集會。(記者牟蘭／攝影)

史里華聲援共和黨主張的法律與秩序，指全市罪案激增，市警109分局轄區內近期犯罪率激增，位列全市最高，過去從未發生；教育方面，因取消擇優錄取，亞裔學生甚至無法進入公校系統，呼籲選民投票支持李修頓，改變現行政策。

陳文業表示，社區需要一位支持亞裔的州長，他批評現任州檢察長詹樂霞(Letitia James)未幫助社區，期盼共和黨候選人上任能獲改善。

逾百人為李修頓造勢大會站台，他承諾重整治安、提供公平教育，幫助亞裔實現美國夢。(記者牟蘭／攝影)

李修頓說，紐約州需要重建安全街道與公平教育機會，民眾要想實現美國夢，先要敢走上街頭，安全搭乘地鐵，而不是讓這裡變成犯罪天堂。

李修頓說，過去18個月競選時曾多次到法拉盛、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓華埠等地聆聽商民的意見，了解社區的擔憂，承諾上任第一天就解雇曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，並終止保釋金改革法案等。

李修頓的支持者隨後高舉「州長李修頓」標識沿緬街遊行至皇后區公共圖書館法拉盛分館前集會。(記者牟蘭／攝影)

亨利在造勢活動中指，他若上任，將幫助小房東爭取合法權益，支持恢復擇優錄取、終止保釋金改革法案並嚴懲仇恨犯罪，重申所有社區的族裔都很重要。