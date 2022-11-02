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李修頓家門口槍擊案 嫌犯被捕

記者和釗宇╱紐約報導
李修頓住所外上月發生槍擊事件，一名嫌犯被捕，涉事槍枝也已被找到。(美聯社)
李修頓住所外上月發生槍擊事件，一名嫌犯被捕，涉事槍枝也已被找到。(美聯社)

共和黨紐約州長候選人李修頓(Lee Zeldin)住所外，上月發生槍擊事件，李修頓11月1日表示，其中一名嫌犯已被逮捕，涉事槍枝也已被找到。

根據警方信息，18歲的格林(Noah Green)是嫌犯之一，已被逮捕，被控非法持有武器及非法持有被盜財物，保釋金為75萬元現金、150萬元擔保債券或750萬元部分擔保債權，他將於4日過堂；目前，蘇福克郡檢察官辦公室和郡警局正在合作調查此案。

就在格林被捕三天前，他還在Snapchat上發圖，在鏡頭中亮出涉案槍枝；警方此前對格林家街區進行監控，在格林離家準備進入其偷竊的休旅車時逮捕；武器被發現後，格林辯稱是用來自衛。

不過，檢方並未提出與該槍擊案相關的指控，只能確定格林手中槍枝是涉案槍枝；蘇福克郡檢察官蒂埃利(Raymond Tierney)表示，「經與警方合作，已經找到涉案武器之一；調查仍在繼續。」

該案發生於10月9日下午，根據警方信息，三名青少年經過李修頓家門口，一輛深色運動休旅車駛過，車內一人向外連開數槍，導致兩名17歲的男子受傷，傷者連忙躲入李修頓家門口的灌木叢中，另一人逃離現場；傷者被送入當地醫院，傷勢並不致命。

當時李修頓兩個16歲的女兒在家中，李修頓則在布朗士區參加哥倫布節遊行；他當時表示，聽到槍響後，女兒們在家將自己反鎖在廁所，然後報警。

休旅 檢察官 槍擊

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