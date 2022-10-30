成敗關鍵 國會第3選區亞裔超2成

王曉薇(中)與陳熠(右)呼籲華人不論黨派積極投票。(記者鄭怡嫣╱攝影)

距離紐約州普選日不到十天，兩黨候選人在多個選區的民調不相上下，30日在長島的造勢活動，與會華人 表示，華人無論黨派都應積極投票 。

幫助國會第三選區候選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)競選的亞裔 社區總負責人陳熠表示，近年來，亞裔為所有族群中人口增長最快，但華人給外界的普遍印象，仍是只在自己的社區活動。華人參與競選活動，踴躍投票，提高能見度，也能在法拉盛、布魯克林、曼哈頓華埠以外、華人人口日漸增加的各個社區，選出更符合理念的候選人。

他表示，如果亞裔積極投票，預計成為能決定成敗的關鍵票數。例如在國會第三選區，亞裔人口兩三年前占19.4%，今年經選區重畫及人口增長後，已占22.7%，且華人占其中的八成，有翻盤候選人的可能。不一定要支持某個黨派，但一定要投票，票數也將決定參選人對社區的態度。

國會第三選區居民王曉薇表示，往年約有六七成的長島華人投給共和黨，今年預計會多一點。民主黨仍有一些理念沒傳達出去，州長霍楚(Kathy Hochul)對犯罪態度寬鬆並非實情，她重視控槍，簽署紅旗法案。但亞裔的人口比率及投票率，至今仍不成正比。民選官員及其團隊，事後也會分析投票數據，對其競選活動、政策、經費分配都會產生影響，「與其在社交媒體群裡吵架，不如動員親友投票」。