拜登訪雪城 李修頓批賄賂企業籲減稅

李修頓表示，紐約州不應通過補貼和免稅來「賄賂」企業，而應通過減稅、放鬆監管營造親商環境，吸引更多企業來投資。（美聯社）

半導體大廠美光(Micron Technology)此前宣布投資 1000億元，在雪城市郊建設晶片廠，總統拜登 (Joe Biden)等近日造訪雪城，大談重振製造業及其上任以來在經濟方面的政績；但共和黨紐約州 長候選人李修頓(Lee Zeldin)表示，紐約州不應通過補貼和免稅來「賄賂」企業，而應通過減稅、放鬆監管營造親商環境，吸引更多企業投資。

美光在雪城的晶片廠是紐約州史上接受最大一筆私營企業投資，也是美光史上金額最高的投資，一期工程預計2024年開工，2025年實現量產，全部完成後預計將創造近5萬個工作機會；紐約州在與德州等四個州的競爭中脫穎而出，將為美光在未來20年內提供55億元的稅收抵免，創下紐約州歷史新高。

拜登、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、國會參議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)等27日造訪雪城，拜登在演講中大談其簽署的「晶片法案」(CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act)將重振上州製造業，以及其任內經濟政績。

共和黨指拜登是選前的政治作秀；紐約州共和黨主席朗沃希(Nick Langworthy)表示，拜登政府應為目前的經濟蕭條負責，目前通貨膨脹、電費、油價暴漲，升息導致房屋銷售大降，美國將面臨經濟危機。

李修頓則表示，紐約州過去十年來人口流失嚴重，因為稅率太高、自由受到侵蝕、教育體系崩壞，很多人去了德州、佛州等商業環境較好的州；他表示，如果當選將和美光緊密合作，但紐約州不應該通過免稅來吸引大廠，而是應該減稅、放鬆監管，吸引各種投資，「紐約州沒有提供這樣的機會，美光來此投資，是因為減稅優惠的『賄賂』。」