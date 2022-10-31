國王高速路將建遊民所 州眾議員寇頓率社區抗議

州眾議員寇頓帶領社區居民集會抗議修建國王高速路遊民所。(記者胡聲橋/攝影)

州眾議員 寇頓(William Colton)30日在布碌崙 (布魯克林)國王高速路(Kings Highway)137號組織集會，抗議在該地點修建遊民 所，數百名各族裔居民參與。抗議者手舉標語，高喊「不要建遊民所」。

寇頓說，在該處建遊民所傷害當地居民，也不利於遊民。該地點鄰近六所學校，而且對面就是公共圖書館，附近還有賽斯露公園(Seth Low Playground)。寇頓說，要找一個學校如此集中的地方都不容易，不知道市府為何選擇在此建遊民所。

計畫中的遊民所斜對面是空地，正準備建一棟大樓，其中有30個單元是可負擔住房，而且旁邊還要開一家兒童托育中心。寇頓說，如果遊民所計畫付諸實施，那30個可負擔住房單元和兒童中心肯定將落空。

州眾議員寇頓帶領社區居民集會抗議修建國王高速路遊民所。(記者胡聲橋/攝影)

寇頓還質疑了計畫中建造此處遊民所的開發商的資質，說他們在之前建造樓宇時，多次違規，這樣的開發商根本沒有能力建遊民所。寇頓說，民眾已明確表示根本不接受建遊民所，他不知道為什麼市政府還要堅持己見。

州眾議員寇頓(發言者)帶領社區居民集會，抗議修建國王高速路遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

參加集會的市議員李凱健(Ari Kagan)說，紐約市的遊民所很少提供有用的服務。把遊民安置在遊民所不僅不人道，浪費大量資源，還解決不了問題。他認為，精神病診所、戒毒中心、可負擔住房才是解決問題的方法。

布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福在這個街區附近生活了40多年，他指遊民在社區遊蕩，易造成社區危機，打人、盜竊、酗酒、吸毒，甚至傳播疾病，都是社區居民所擔心。

非營利機構Break The Circle Drop Corp的執行長米契爾(Renee Mitchel）說，在住宅區建遊民所，就是當成垃圾場。建造更多集中營式的遊民所無助解決問題。

多個不同族裔居民代表，以及布碌崙華人聯合會會長黃涵華、南布碌崙社區聯盟負責人張玉娟、曾參選國會眾議員的李江華、紐約台山僑胞婦女聯合會會長王一冰等也參與抗議。

7月份，在寇頓帶領下，社區民眾齊力，終於使巴斯海灘遊民所的計畫被取消。寇頓表示，他這次會和大家繼續努力抗爭，直至取得另一個勝利。