紐約州長選舉辯論 聚焦治安、經濟、疫情

李修頓(左)與霍楚選前唯一一場辯論，兩人舌槍舌劍，也各自支持川普和拜登選2024年總統。(美聯社)

距離紐約州長選舉僅剩兩周，州長霍楚 (Kathy Hochul)和共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)25日參加選前唯一一場辯論，兩人在公共安全、經濟復甦、疫情 等議題上針鋒相對；當被問到如果敗選是否認輸，李修頓表示，「輸不是一個選項。」

公共安全問題 針鋒相對

霍楚。(美聯社)

兩人近期的民調差距不斷縮小，李修頓曾多次施壓霍楚參加多場辯論，但霍楚一直不予理睬，日前才答應只參加這一場。二人開場就對選民最關心的公共安全問題展開激烈對話，李修頓直接攻擊霍楚和民主黨的無現金保釋和刪減警察預算政策，指街頭太多犯罪分子逍遙法外，「這是所有人的問題，無論是共和黨還是民主黨，都不應對現狀滿意。」

霍楚則回應已出台多項政策應對犯罪，包括收緊保釋政策；她轉而攻擊李修頓不支持控槍，指如果打擊犯罪卻不支持控槍法案，毫無用處；李修頓反唇相譏，表示霍楚認定所有犯罪都因槍枝暴力是不對的，「去問問亞裔、猶太裔，很多罪案都是徒手，人們被推倒、被打，但霍楚還在這展現政績。」

李修頓重申，如果當選將開除曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)；霍楚則表示，犯罪問題很複雜，需要綜合性的政策，並不是開除一個人就能夠解決。

經濟復甦 兩人都提減稅

李修頓。(美聯社)

有關經濟復甦，李修頓表示應當設州府開支上限、減稅，通過重振能源行業來增加就業；霍楚則表示其任內已幫中產家庭減稅，還暫時免除燃油稅，但李修頓在國會卻一直反對基建法案等創造就業的法案。

在相互質詢階段，李修頓指霍楚在新冠試劑盒採購上有腐敗嫌疑，霍楚斷然否認；霍楚問李修頓川普是否是最偉大的總統，李修頓並未正面回答，而是列舉川普任內多項重要政策；同時，霍楚表示支持拜登連任，李修頓則支持川普2024年捲土重來。

在維護民主的話題上，李修頓並未正面表態是否支持推翻2020年總統大選結果，只強調選舉必須公正，如利用選民證件確保一人一票，禁止非公民投票；當被問到如果競選失敗是否會認輸，李修頓回答：「我已經全力投入，輸不是一個選項，相信贏得這場選舉是唯一選項，每天我都更有信心。」

疫情防控 不強制接種疫苗

有關疫情防控，霍楚表示目前不會實施學生強制接種令，但強烈呼籲接種；李修頓則表示絕不會強制接種新冠疫苗，因為新冠疫苗和其他已經強制接種的疫苗不同，新冠疫苗並不能防止感染，所以強制接種是無效的。

兩人還就下州賭場、墮胎、水牛城比爾隊新球館項目、無證客危機等問題交鋒，辯論之後兩人握手道別；提前投票將於29日(周六)開始，普選日為11月8日。