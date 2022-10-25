今年萬聖節創紀錄 紐約市近百條開放街道 含華埠多街區

市長宣布萬聖節下午4時至晚上8時，將全市近100條街道作為「開放街道」。圖為往年遊行。(本報檔案照)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)24日宣布推出「不給糖就不讓過」(Trick-or-Streets)項目，在下周萬聖節 當天(31日)的下午4時至晚上8時，將全市近100條街道作為「開放街道」(Open Street)，僅允許行人暢行；此舉成為紐約市歷史上，首次開放最多數量街道歡度萬聖節。

「不給糖就不讓過」項目規定，31日下午4時至晚上8時，全市五大區的近100條街道不允許車輛通行，完全開放給民眾作為步行街，方便大家走出家門歡度萬聖節，「希望每個家庭和孩子都能有安全而愉快的萬聖節回憶，所以力求在每個社區都提供開放街道」亞當斯表示。

曼哈頓華埠周邊街區成為此次「不給糖就不讓過」項目的開放街道聚集地，喜士打街(Hester St.)、茂比利街(Mulberry St.)、堅尼街(Canal St.)等都將在萬聖節當晚變為行人徒步區。

除此之外，作為全市開放街道的標誌地點，皇后區傑克森高地(Jackson Heights)第34大道(34th Ave)在24日也宣布重建竣工。這個1.3哩里的大道被改造成行人和單車優先的街道，變成以學校為中心的新廣場和共享街道區塊，方便周圍七所學校的學生安全上學和放學。

「這是由以汽車為中心，邁向以家庭為中心的社區街道重置典範。」市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，自第34大道開放街道投入使用以來，當地車禍和行人受傷的事故量下降了41.7%，「我們也會將這種模式推廣到全市其他社區，完成單車道、共享街道、行人廣場、住宅走廊的一體化建設。」

「不給糖就不讓過」開放街道詳情可參考：https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/activations.shtml#calendar。