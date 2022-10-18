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紐約客談／紐約又臭又髒 市長再出招

紐約客談

有留意中文報紙廣告的人，近期也許都曾看到一隻老鼠拖著行李箱離去的廣告，背後是市府近期開始再次試行的加蓋廚餘回收垃圾桶。相較治安、教育政策左右挨批，市長似乎寄望較立竿見影的生活品質議題能拉升民意，尤其是街頭清潔。從增加人力、街道垃圾桶、長周末收垃圾，到上述的有機回收等，可說動作頻頻。

市清潔局提案，將路邊准許堆放垃圾時間，從目前的最早下午4時，推遲至8時，讓老鼠少四個小時咬垃圾袋的機會，雖然不確定有多少老鼠會在天黑前無視行人腳步外出覓食，但至少白天路人眼不見為淨。市府指，近半年來，雖已全面恢復掃街，但街頭髒亂、鼠患投訴並未減少。

下午4時可丟垃圾，據稱是全美最早的城市之一。比如舊金山是6時，歐洲某些城市是7時或8時。的確，這也造成許多外地人對紐約的髒亂印象。尤其是公寓前堆積如山的垃圾袋，逢回收日，更是壯觀。若人行道較窄，有時還得繞道通行。在餐廳吃晚餐，尖峰時段也常要先面對門外的特殊景觀，夏天臭味更是倒胃口。

但行之已50年的生活習慣突然變動，勢必引來許多民怨。晚上8時，天色已暗，整理垃圾較困難，而且有些人習慣早睡。市府也料想到這點，若用密封加蓋垃圾桶，可提早於6時放置路邊，並增加了公寓大樓早晨4時至7時的彈性時段。

鼠輩橫行一直是紐約人的心頭大患，廚餘垃圾分類回收堆肥已開始試行，若民眾願意遵守，除垃圾減量，也有助減少老鼠、蟑螂。現在進一步比照其他城市減少垃圾落地的時間，希望這些舉措均能奏效，改變紐約又臭又髒的刻板印象。

紐約客談，每周二至周六見報）

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