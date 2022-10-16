紐約市擬大減特殊高中經費 公校預算將偏重遊民家庭學生

紐約市教育局成立的公校預算特別工作組，計畫大力減少特殊高中經費，將資金重點轉向遊民家庭學生。(記者張心／攝影)

因應紐約市府逐年削減教育經費，修改以往的公校預算 分配模式，由紐約市教育局 成立的「公校預算特別工作組」(School Funding Task Force)日前提出建議，計畫減少特殊高中經費，將資金重點轉向遊民家庭學生，重塑撥款方向。

新成立的公校預算特別工作組旨在順應市府削減公校預算的新方針，改變當前的公平學生資助公式(Fair Student Funding Formula)，重新規畫所有公校的支出。

該工作組聯合主席、教育維權組織紐約教育信託(Education Trust)執行董事布萊恩特(Dia Bryant)表示，最終方案將於本月底完成，屆時將由市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)決定是否採納。

目前公布的建議中，著重要求為遊民、低收入、無證客、寄養家庭的學生，增加4300萬至8600萬元的資金補助，這代表著約500所上述學生占比多的公校，將能獲得增加預算；工作組表示，全市的遊民家庭學生超過10萬名，長期以來未獲得應有的幫助，「所以現在必須糾正」。

與之對應的是，工作小組計畫將全市八所特殊高中的經費削減，尤其將取消特殊高中每年從市府獲得的額外支持；根據市府數據，市府今年在全市每名特殊高中學生身上，多支出1049元，共計約為2050萬元；在公平學生資助公式的規定下，特殊高中也較其他公校獲得更多額外資源，該小組表示，這樣的資金分配必須終止。

同樣遭到預算削減的還有職業和技術教育項目(career and technical programs)，以及為超齡和輟學生服務的轉學類公校；這類學校每年可獲得約3200萬元的額外資金。

該工作組為了增加對弱勢群體學生的經費，也計畫減少每個初中和高中學生所獲得的平均教育經費；布萊恩特說：「我們不確定是否還要削減更多其他教育項目的經費。」

公校預算特別工作組的建議，應驗了華人家長的擔憂。亞潮聯盟主席朱雅婷、紐約同源會會長黃友興等日前在州長辦公室前，集會抗議縮小班級規模法案時，就認為在政府教育經費縮減的大環境下，可能犧牲亞裔關心的教育項目，包括資優班、特殊高中、AP課程等。