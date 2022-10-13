裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

聯邦眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)12日訪問亞裔聚居的皇后區 森林小丘舉辦圓桌會議，討論通膨削減法(Inflation Reduction Act)降低紐約居民的醫療支出；不少在場的華裔民眾盼望盡快看到成效，抱怨近期物價飛漲，兩把蔥價格漲到快四元，只好在家種菜節省開支。

圓桌會議在皇后社區老人中心舉辦，由選區包括當地的國會眾議員孟昭文主持，邀請艾姆赫斯特護士格琳(Rose Green)、州護士協會的代表索爾蒙松(Joanna Solmonsohn)與皇后區醫保倡導者丁納爾(Marcelle Dinnall)與皇后社區執行主任托馬斯(Ben Thomases)討論通膨削減法對社區的影響。

裴洛西(左四)12日訪問亞裔聚集地皇后區森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法案；左三為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

拜登總統今年8月簽署通膨削減法案，通過減少赤字、降低處方藥物價格、投資國內能源生產及推動清潔能源來抑制通貨膨脹，以降低處方藥價格為例，這項法案限定聯邦醫療保險(Medicare)一年每人的處方藥自付費不得超過2000元，以及糖尿病人每月的胰島素花費不得超過35元，造福低收入 病患。

孟昭文感謝裴洛西此次到訪介紹新法對社區的影響，指眾多長者將因新法受益，每年節省數千元的醫藥花費，她會繼續幫助長者發聲。

裴洛西於森林小丘舉辦圓桌會議。(記者牟蘭／攝影)

格琳表示，市立醫院無論患者是否有醫保，都要救助病人，但患者出院後，常因高昂的處方藥費，無法繼續治療，有人要在治療與家庭生計中做出選擇；她指，新法幫助無醫保與低收入患者，得到他們所需的治療。

兩名與會的華裔長者指，近期的物價暴漲，當地兩把蔥的價格達到3.99元，過去99分到2元的雞蛋也飆漲到5.99元，長者開始自己種菜減少生活開支，盼望新法盡快有效控制物價。

裴洛西表示，新法旨在降低民眾的生活成本，提供更多好的工作，並讓社區變得安全；她指，國會議員為這項法案奮鬥多年，終於由拜登總統簽署，居民很快會看到成效。