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華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

記者張晨／紐約報導
華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)
華埠餐廳招聘啟示滿街，三兩步便可見一張。(記者張晨／攝影)

疫情的陰影雖在紐約漸漸退去，但餘波卻似乎掀起了更高的風浪，曼哈頓華埠及周邊許多中餐廳及商舖外的招聘啟示隨處可見，甚至有雇主寫出了「無需經驗」的標語；老師傅退休、物價及運營成本增加、零工減少，雇員穩定性大打折扣都讓業者頭痛，表示目前最大的困難不是缺客人，而是工人不夠。

紐約原本15元的最低時薪如今似乎根本入不了打工者的眼，各家餐館紛紛祭出增加薪資、發簽約獎金，拓展招聘管道等方式搶人，許多單打獨鬥的中餐業者，在資金與後援均缺乏下，只能拚命號召親朋好友上陣協助。

東村好吃煎餅的老闆谷小雨表示，疫情時有員工領取失業金後就不來上班，就算來了也不願意加班；疫情前美中航線很多，不少華人持有訪問簽證，留下來打黑工，掙些錢再回去，偶爾也有留學生打打零工，這已經是公開的祕密，但自從疫情後航線減少，訪客幾乎消失，臨時工沒有了。

緊隨其後的便是資深中餐廚師的緊缺，業者表示，疫情導致大多數中餐館關門，許多老師傅失業，而他們的家人大都在中國，因此大批人選擇回國或直接退休養老。

接著便是無能倖免的通貨膨脹，許多原料價格翻倍；華埠大龍燚火鍋老闆陳哲表示，如今本地原料採購均已翻倍，燃料、電和氣等價格也在上漲過去幾千元，現在一個月定要上萬。

作為經典火鍋品牌，一些原料供應也便得非常緊俏且價格高昂；他表示，自家餐廳的許多食材都是從中國運來，疫情導致運費不斷上升，因此菜品價格也需調整。

最後，許多業者也反應外賣平台收費有提高，因此抬高了菜品的價格；據了解，部分平台抽成較高，為利潤的20%，個別外賣平台佣金甚至高於這個數字；且也有素質不高的外賣郎偷拿客人菜品，造成經濟和名譽的損失。

疫情 華埠 退休

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