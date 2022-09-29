華埠公寓多戶遭竊 損失慘重

如今家中必須時刻關上鐵防盜窗。(取自Gofundme)

曼哈頓華埠 因建築緊湊經常發生入室盜竊案件，近日一華裔五口之家外出打工之際，住處遭竊賊搬空；5萬元現金、珠寶及重要物品等「半生積蓄」盡失，網路籌款求助，並表示雖損失慘重，報案後仍無進展，這在華埠絕非個案，歹徒也清楚這點才頻頻犯案。

受害者之女王伊莎(Elizabeth Wong)表示，案件發生在本月2日，下午2時到晚上10時之間，父母、叔叔在華埠餐館做工至打烊，到家才發現家裡已經被人翻了個「底超天」，而不僅他們一家，鄰居也全部被盜，無人倖免。

王伊莎一家。(取自Gofundme)

她說，很慶幸無人受傷，但他們(父母和叔叔)辛苦攢下的半生積蓄，其中包括5萬元現金、從中國帶來的許多家傳器物均被人盜走；但最重要的是「他們覺得這個住了幾十年的家再也不安全了。我在這裡長大，爸爸1992年開始就住在這裡，但現在所有東西都可能隨時成為別人的囊中之物。」

王伊莎表示，疫情 開始後對華埠餐飲業影響最甚，父母待業在家時只能用存款度日，如今雪上加霜；她說案發後一家人報了警，但轄區五分局除了給一張報案回執外，目前什麼也沒做。

王伊莎說：「不指望警察 能抓住竊賊彌補損失，但我們一家絕非個案，華埠還有許多辛苦打拼的父母，他們的積蓄不能就這樣被一夜劫空，希望社區能重視，加強防盜，出門檢查門窗，與鄰居守望相助。」