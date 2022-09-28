1把蔥2元、1打蛋4元 紐約華人吃不消

雞蛋受禽流感影響，下周恐持續漲價。(記者牟蘭／攝影)

受供應鏈 的影響，近期一把青蔥的價格漲到1.5元到2元不等，雞蛋 也因禽流感等影響調漲，一打雞蛋也漲到3.99元左右，下周恐持續上調；華人超市 業者27日指，部分商品只是暫時漲價，青蔥的價格將逐漸回落，且隨著貨櫃費用降低，11月的亞洲進口副食品價格會再減少10%左右。

居住在布碌崙(布魯克林)的來斌斐表示，近期的米麵、蔬菜與雞蛋等生鮮食品價格調漲，即使她在當地最便宜的商店購物，也比平日貴出30%到40%左右，以青蔥為例，當地的一捆青蔥價格約1.5元，遠高於過去一元兩到三捆的價格，且因選擇有限，改以韭菜代替，「便宜就是硬道理」。

在皇后區秋園居住的楊芬表示，上周末至法拉盛的華人超市購物，看到平日所需的青蔥漲到1.99元一把，嚇了一條，「原本還想淘便宜，沒想到蔥都這麼貴」；同樣居住在當地的王Eris也有同感，部分生鮮產品價格漲了至少一倍，疫前30元左右就能買到兩袋食物，現在100多元都不能滿足兩三天所需。

中美超市的經理吳建錫表示，青蔥因農場供應鏈的問題，上周開始價格調漲，預計到下周，價格會逐漸恢復正常；他指，受禽流感的影響，雞蛋價格漲幅較大，預計下周會繼續上調。

不過，吳建錫表示，這些生鮮產品的價格調漲都是暫時性，各家超市每周都會提供優惠商品，比如本周的優惠商品主打有機牛奶，回饋顧客，「再漲都受不了」。

昌發超市老闆王傳厚表示，生鮮食品的價格受供應鏈影響有所波動，之後會逐漸恢復正常；他指，隨著美中貨櫃價格的下調，從亞洲進口的副食品的價格會下降，有望恢復到疫前價格。

吳建錫補充，美中的貨櫃價格已從疫情高峰期的2萬元左右，降到約8000元，預計今年11月醬油、醋等調味料與亞洲特色零食等都會下調10%到15%左右。