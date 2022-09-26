亞當斯對比吳弭 民主黨偏愛誰

亞當斯上任後民調不振，圖為他25日至波多黎各視察風災。(吳弭推特)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)上任已近十個月，紐約時報25日發表專欄文章指，雖然亞當斯競選時的政見讓他贏得廣泛支持，但治理紐約成績並不顯著；相比之下，與亞當斯的高調形成鮮明對比的是華裔波士頓 市長吳弭 ，低調做事的她在波士頓政界贏得不少好評。

文章指，作為非洲裔前警察的亞當斯，競選期間表示要解決刑事司法系統的歧視問題，贏得精英層的廣泛支持，他也自詡為「民主黨的未來」；但他上任以後的用人選擇、反轉前任政策等作為引起爭議，而且也缺乏對紐約市未來的整體遠景；5月底的一份民調顯示，超過一半的受訪者認為紐約市正走在錯誤的道路上；就在上周，亞當斯在處理南部越境移民的問題上激怒了遊民維權團體，而且還表示可能不再擴大免費三歲學前班項目。

文章說，亞當斯經常自稱是「解決問題的市長」、「夜生活市長」、「神氣活現的市長」，自由派派頭十足，這就與波士頓市長吳弭形成鮮明對比，後者一直在低調做事，完全沒有在自我包裝上浪費精力。

吳弭在去年的波士頓市長選舉中獲得三分之二的選票，贏得跨族裔的支持；文章認為，吳弭雖然是進步派，但並不是意識形態掛帥，而且有年齡優勢，僅37歲；麻州大學波士頓分校政治系教授歐布萊恩(Erin O'Brien)表示，吳弭的領導力是從所未見的，「她的領導顯然不是波士頓風格，不誇談，不專橫，但卻擁有平靜的自信，以及政策上的細微洞察力。」

例如，吳弭拒絕與地產商為伍，也不參加各種剪綵儀式，而是專注制定城市規畫和建設計畫；文章說，這種風格在之前的波士頓以及紐約市這種大城市很少見；而且，與紐約市公共運輸受制於州府不同，吳弭勇於推動大膽的計畫，例如將橙線地鐵關閉一個月進行整修，而且上任第一天就擴大了少數族裔社區三條免費公車線的試點計畫。