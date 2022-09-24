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紐約安裝逾百充電樁 市府籲全民開電動車

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州23日宣布加裝電動車的充電樁，目前全州已有超過百個高速充電樁。(美聯社)
紐約州23日宣布加裝電動車的充電樁，目前全州已有超過百個高速充電樁。(美聯社)

本周為紐約氣候周(Climate Week)，為加速全州邁入綠能時代，紐約州府23日宣布加裝電動車的充電樁，目前全州已有超過百個高速充電樁；市長亞當斯(Eric Adams)則公布系列投資，以提升電動車市占率，減少碳排造成環境汙染。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，在加裝新的電動車充電樁後，紐約州累計超過百個充電樁，鞏固其在推進綠色交通及節能減碳的領銜地位。

由於全州的電動車主有約30%居住在長島地區，霍楚表示，最新的充電樁將各安置在長島蘇福克郡(Suffolk County)的河源(Riverhead)下城和Commack，下個月則將於長島Bridgehampton安裝新的高速充電樁。

霍楚說：「在大眾往電動汽車過渡期間，州府也建設必要的基礎設施以供支持，共同對抗氣候變遷問題。」

亞當斯23日也宣布，紐約市將有系列投資，加速全市往電動車的時代邁進；截止本月，市政府行政事務局(DCAS)成功將其在全市管理的4050輛汽車轉換成電動車，取代化石燃料動力型汽車，該計畫原本在2025年達成，比原定目標提前了三年。

另外，亞當斯也說，市交通局(DOT)將在布朗士、布碌崙(布魯克林)安裝公共電動汽車充電樁，並與市計程車暨禮車管理局(TLC)合作，為旗下的司機使用充電服務時提供折扣。

亞當斯表示，一系列在基礎設施的投資，紐約市已占據全球領導者的地位，應對氣候變遷；通過提前實現目標，紐約不僅讓城市更環保、更適宜生活，也增加人民對市府的信心，「我們說到做到」。

市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，促進紐約客採用電動車是應對全球暖化和減少排碳的關鍵一步，為此就算私營部門還未展開行動，市府也已經有意識地往該方向邁進。

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