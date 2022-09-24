我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

反對紐約抽籤錄取 寇頓號召29日示威

記者顏潔恩／紐約報導
當地州眾議員寇頓(左三)23日與長者們會面，討論選區內華人關注的議題。(記者顏潔恩／攝影)
當地州眾議員寇頓(左三)23日與長者們會面，討論選區內華人關注的議題。(記者顏潔恩／攝影)

在布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心的邀請下，當地州眾議員寇頓(William Colton)23日與長者們會面，討論選區內華人關注的議題；為督促市教育總監班克斯(David Banks)取消抽籤入學制度，寇頓號召29日(周四)在麥金萊初中(McKinley Junior High School)外舉行示威，呼籲關注議題的學生及家長參與。

寇頓表示，近來紐約市在教育政策上令社區反彈，先是市府縮減教育經費，再來用抽籤錄取作為入學標準，導致公校難以提供高水準教育；他指前市長白思豪(Bill de Blasio)在任期時，曾表示參加抽籤的學生能至少抽中一所志願學校，且可達到八成家長的滿意質，但事實上，全市有18%的學生無法進到前12所志願學校，有些甚至選到他們不想要、未提供心儀課程的學校，「這樣的模式毫無意義」。

「抽籤入學如同拿運氣來賭，市教育局不該提倡這種做法」，寇頓說，29日(周四)下午5時將在麥金萊初中外舉行示威，地址是73街交Fort Hamilton Pkwy，呼籲關注議題的民眾踴躍出席，維護下一代孩子的教育。

除了教育議題，寇頓也提到，反對市府在國王高速路(Kings Highway)137號建遊民收容所的行動也還在持續中，近期有民眾在線上會議中透露，曾在該址看見老鼠出沒，擔憂引發衛生問題；寇頓強調，附近有六所高初中學校、日托中心、老人中心以及圖書館等公共設施，該址不適合設立收容所，希望市府能改變主意。

過去市府也打算在班森賀Bath大道2147號建收容所，全靠社區及時發聲，成功攔截下來；他以此為例鼓勵當地居民，「我們成功停止第一個收容所的興建，是時候攔截第二個」，寇頓與反對者定於10月30日(周日)下午2時，在該址外舉行大型示威，呼籲民眾踴躍出席參加，展現社區力量。

教育局 華人 老人中心

上一則

公平學生資助 好學校變撥款冷宮

下一則

紐約華生較多小學 政府經費較少

延伸閱讀

寇頓致信教育總監促取消抽籤錄取

寇頓致信教育總監促取消抽籤錄取
1700名無證兒童 進紐約市公校上學

1700名無證兒童 進紐約市公校上學
紐約教育總監鬆口 家長連署反高中抽籤

紐約教育總監鬆口 家長連署反高中抽籤
馬來西亞聯誼會38周年慶 18日晚會頒獎學金

馬來西亞聯誼會38周年慶 18日晚會頒獎學金
紐約公校增850名校警 防槍擊演練擴至學前班

紐約公校增850名校警 防槍擊演練擴至學前班

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
紐約州檢察長詹樂霞。美聯社

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

2022-09-21 13:40
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29
亞當斯和市府官員日前到紐新航港局巴士總站視察無證客抵達情況。(市長辦公室提供)

逾萬無證客抵紐約 市長：人道主義災難 促全美合作解決

2022-09-19 13:08
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
兩名紐約大學的女學生，十分鐘內在華盛頓廣場公園連遭猥褻。(記者張晨/攝影)

紐約大學2女學生10分鐘內連遭猥褻 全市強姦率上升10%

2022-09-17 14:45

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招