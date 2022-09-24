反對紐約抽籤錄取 寇頓號召29日示威

當地州眾議員寇頓(左三)23日與長者們會面，討論選區內華人關注的議題。(記者顏潔恩／攝影)

在布碌崙(布魯克林)班森賀華人 社區服務中心的邀請下，當地州眾議員寇頓(William Colton)23日與長者們會面，討論選區內華人關注的議題；為督促市教育總監班克斯(David Banks)取消抽籤入學制度，寇頓號召29日(周四)在麥金萊初中(McKinley Junior High School)外舉行示威，呼籲關注議題的學生及家長參與。

寇頓表示，近來紐約市在教育政策上令社區反彈，先是市府縮減教育經費，再來用抽籤錄取作為入學標準，導致公校難以提供高水準教育；他指前市長白思豪(Bill de Blasio)在任期時，曾表示參加抽籤的學生能至少抽中一所志願學校，且可達到八成家長的滿意質，但事實上，全市有18%的學生無法進到前12所志願學校，有些甚至選到他們不想要、未提供心儀課程的學校，「這樣的模式毫無意義」。

「抽籤入學如同拿運氣來賭，市教育局 不該提倡這種做法」，寇頓說，29日(周四)下午5時將在麥金萊初中外舉行示威，地址是73街交Fort Hamilton Pkwy，呼籲關注議題的民眾踴躍出席，維護下一代孩子的教育。

除了教育議題，寇頓也提到，反對市府在國王高速路(Kings Highway)137號建遊民收容所的行動也還在持續中，近期有民眾在線上會議中透露，曾在該址看見老鼠出沒，擔憂引發衛生問題；寇頓強調，附近有六所高初中學校、日托中心、老人中心 以及圖書館等公共設施，該址不適合設立收容所，希望市府能改變主意。

過去市府也打算在班森賀Bath大道2147號建收容所，全靠社區及時發聲，成功攔截下來；他以此為例鼓勵當地居民，「我們成功停止第一個收容所的興建，是時候攔截第二個」，寇頓與反對者定於10月30日(周日)下午2時，在該址外舉行大型示威，呼籲民眾踴躍出席參加，展現社區力量。