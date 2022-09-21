MTA地鐵報告 乘客最憂犯罪

大都會運輸乘客滿意度調查報告顯示，連接法拉盛的地鐵7號線是乘客滿意度最高的線路之一，D線則滿意度最低。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA )日前公布兩年一度的乘客滿意度調查報告顯示，連接法拉盛的地鐵7號線是乘客滿意度最高的線路之一，D線則滿意度最低；同時，目前地鐵客流量仍未恢復到疫情 前水平，調查結果顯示，主因乘客擔憂犯罪問題。

MTA在6月14日至27日對17萬5000名地鐵乘客進行訪問，根據調查報告，滿意度最高的地鐵線是L線、G線、Q線和7號線，滿意度分別為53%、52%、51%和50%；同時，L線和7號線乘客認為是最可靠的地鐵線，主因這兩條線的自動信號系統最為先進。

相比之下，D線被認為是最差地鐵線，滿意度僅40%；其次是ACE地鐵線，滿意度為41%；總體來說，乘客對地鐵的平均滿意度為48%。

雖然近幾個月來地鐵客流量持續恢復，但和疫情之前有不小差距；根據MTA的報告，安全問題仍然是乘客避免乘坐地鐵的最主要原因，乘客在安全問題上給MTA的打分最低；其他乘客非常在意的因素還包括乘客乘車時的怪異行為、服務可靠度、遊民問題等。

市捷運局長戴維(Richard Davey)表示，將嚴肅看待乘客的反饋，希望乘客對公共交通的可靠度和安全度有信心；目前，MTA正在對可靠度較低的地鐵線，進行信號系統更新和提高限速，包括B、D、F、M線。

同時，乘客評分最低的地鐵站 ，全都位於曼哈頓上城和布朗士區，其中2及3號線的110街中央公園北站，乘客滿意度只有19%，主要因為安全堪憂、有人行為怪異、遊民、清潔問題；相比之下，Eastern Parkway-Brooklyn Museum站、Wilson Avenue站、Gun Hill Road站和96街站評分最高，主因這些地鐵站近期才翻新或是修建不久。