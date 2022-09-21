楊安澤分享新美國夢 9/29辦文化論壇

活動海報。(主辦單位提供)

楊安澤 等四位不同背景人士，訂於29日(周四)晚7時半至9時半於曼哈頓中城為大眾、特別是年輕父母、12歲以上學生和專業人士舉辦文化論壇「新美國夢：跨文化情誼、新科技及教育 帶來的希望」。

四位講者中有三人是台灣後裔：政治運動人士和作家楊安澤(Andrew Yang)是台裔美籍第二代、小說家廖倫嫙(Lyn Liao Butler)是第1.5代台裔美籍人士，和台裔第一代的紐約律師暨新興藝術家王劭文(Kim Wang-Neal)；第四位是楊安澤競選美國總統時，透過社群 網路成功為楊安澤打出名氣的競選總幹事札克葛羅曼(Zach Graumann)。

活動採實體和線上結合，盼有助降低近年增高的仇亞暴行和族裔間緊張氛圍，現場有小型書畫展、Coco飲品贊助的珍珠奶茶，全程以英語進行。可出席實體部分活動，亦可線上參與。須先報名，保留座位，將以電郵通知活動地址，地點在大中央車站(Grand Central)附近。報名線上出席者，活動前兩天將收到會議連結。報名網址： https://forms.gle/eU3bWaTK6WbbYQrW7。

論壇用軟性方式探索亞洲文化(以台灣特色文化為例)和西方文化有哪些雷同或重疊之處，如何形成和經營跨文化友情和愛情，檢討新科技如何增加互動但卻又可能激化族裔衝突之應對，乃至檢視學校和家庭教育是否足以引導多元社會中的學子實踐族裔平等，並保護自己不受到不公平待遇。實體會場，講者將展示書籍和藝術作品，多方展現多元文化對創作的影響。活動細節英文版：https://fb.me/e/2M1R0V5Rs。

論壇的發想和設計來自台灣的海華文教基金會(OCCE)和美國的公民英雄國際基金會(CHI)合作，並和紐約海外學生文化大使協會合辦執行，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐牽線。活動獲得萬國銀行(Wells Fargo)、紐約台灣商會和西北之源企業 (Northwest Origins)的經費贊助，並分別獲得台灣都可飲品(Coco Fresh Tea & Juice)、紐約大學公共服務研究所(NYU Robert F. Wagner Graduate School of Public Service)和亞美企業發展中心(AABDC)之物品贊助和宣傳。