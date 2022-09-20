聯合國大會開議 紐約中城陷入「交通黑暗期」

市警在聯合國周圍設安全檢查站。(美聯社)

世界各國領導人19日集結紐約，參加新冠疫情 以來首次舉辦的聯合國 大會，根據市警局及市府，即日起至23日，曼哈頓 中城也將如往年一樣陷入「交通黑暗期」，不少周邊道路將在會議期間關閉，平均車速也預計將降至每小時四哩，建議民眾搭乘公共交通、騎單車或步行。

此次在紐約總部舉辦的聯合國大會，聚集近150國元首及外交部長，為疫情後首次也是近年來規模最大的一次集會，拜登總統預計在參加完英女王的國葬禮之後，將於21日(周三)早上發言。市交通局按照往年經驗，將19日至23日會議進行的五天，列為「交通壅堵警報日」(Gridlock Alert)，屆時，曼哈頓42街及48街間的第一大道，及第一大道及第二大道間的44街及46街等周邊路段將封閉，中城的平均車速也預計在每小時四哩左右。

此外，曼哈頓羅斯福高速公路(FDR Drive)預計也將縮減車道，停車地段將限制在勒辛頓大道(Lexington Ave.)及公園大道(Park Ave.)間的48街、第一大道及第五大道間的49街，以及公園大道及麥迪森大道(Madison Ave.)間的50與51街。

市警總局表示，為聯合國大會制定安全計畫已籌備多時，目前並暫無確信的威脅事件，在全市不同據點，已遣派數千名警員維安，數百輛警車也將在全市巡邏，中城還將設安全檢查站，除已宣布的封街外，也將有繞行、臨時封街等交通限制，建議民眾搭乘公共交通、騎單車或步行。

此外，市府也提前宣布，在今年冬季11月16日至12月15日間，受到感恩節假期眾多市民出行的影響，全市還將面臨14天的「交通壅堵警報日」。