房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

禁止逼遷令今年初失效，眾多華人房東 近期發動連署，並向皇后區各級民代投訴，要求改變目前法律的漏洞。他們指房客濫用政府福利，拖延房屋法庭審理時間，眼看「租霸」非法分租自家樓宇，甚至在屋內隨地大小便，他們卻無能為力，還導致心理疾病。

居住在森林小丘的郭海倫(Guo Helen，姓名皆音譯)表示，租客 去年5月起拒繳房租，因對方常在晚上製造噪音、非法分租，還破壞屋內的設施等，她雇用律師，向法院申請要求對方搬離，因租客不屬於反逼遷令的保護對象，法庭受理她的案件。

郭海倫說，但租客申請「緊急租金 援助計畫」(ERAP)，案件一度被延遲，她發現租客沒有填寫她的聯繫方式，立即向法院申訴，原本有望在5月達成和解，隨後又被法官推翻，案件膠著至今。

由於租客住在郭海倫的樓下，她說，對方因涉嫌家暴與噪音等問題，她八次報警求助，都不了了之；她指，房租是她主要的生活來源，要支付水費與地稅，加上租客的生活惡習，她一度陷入憂鬱。

林亨利(Henry Lin)表示，他將麥斯佩斯(Maspeth)的房子租給西語裔家庭，對方去年5月開始拒絕交租，案件膠著至今，他只能自掏腰包雇用律師，還要付水費、瓦斯與地稅，包括房租損失超過3萬元。

林亨利說，目前小房東面臨極大的困境，一些房東上庭多年也趕不走租霸，有租客利用「緊急租金援助計畫」申請期間，法庭不能繼續審理案件的漏洞，頻繁申請，房東不僅無法收到房租，還不能通過法律維護權益。

郭海倫與林亨利等500多名房東，月前舉辦示威抗議，近日連續向各選區的民代陳情，雖然目前只得到七位民代的回應，但他們會繼續發聲，要求當局彌補「緊急租金援助計畫」申請過程的漏洞，為房東提供公平的法律。