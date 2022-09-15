紐約教育總監鬆口 家長連署反高中抽籤

華裔家長、學生日前聚集市教育局前，抗議高中抽籤入學政策。(記者張心／攝影)

紐約市 教育總監班克斯(David Banks)日前表示，計畫收集家長對高中抽籤錄取政策的意見，必要時或做出改變，市教育局 也將在本月公布更多關於明年高中的申請信息；「紐約市加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)得到消息後於13日發起連署簽名活動，呼籲華人家庭積極參與反對高中抽籤政策的繼續推行。

反對高中抽籤政策的華人家長朱雅婷表示，隨著新學年開始，公校家庭的升學申請也提上日程，而且根據統計，這個數目十分龐大，新學年將有超過20萬的紐約市家庭加入申請「大軍」，從小學、初中再到高中，「但自前市長白思豪 (Bill de Blasio)推出以公平為導向的教育改革之後，紐約市的招生申請和錄取政策就不斷變化，甚至出現抽籤錄取、候補名單、非確定性考試日期、延誤的錄取結果通知等「怪現象」。」

在剛過去的高中申請季，根據市教育局數據，全市有5256名學生12個志願全部落空，但市教育總監班克斯卻貌似對此完全不知情，「怎麼會一個都沒中？我完全不知道。」他在上月中旬的教育例會上驚嘆，並承諾會與下屬溝通了解情況。

「如果班克斯和市長亞當斯(Eric Adams)想要說服紐約市家庭留在這個教育系統，就必須兌現競選時的承諾，改變白思豪針對亞裔家庭和成績優異學生而制定的招生程序。」朱雅婷表示，過去兩年全市流失9萬名公校生，今年底還會再失去3萬名，亞當斯將這歸咎為白思豪的失誤，但這些藉口長期來看將無法立足，「新的政府擴大資優班、推出閱讀障礙症篩查計畫、引入更多校園安全人員，這都很好，但都無法挽留生源。」

Place NYC也在聯名信中寫道，必須停止高中抽籤政策，把中學、高中改回擇優錄取(merit-based admissions)，提供全市統一的衡量標準，包括考試成績(test scores)、評估(assessments)等，「孩子的教育不是抽獎的運氣，繼續推行抽籤政策只會使入學率不斷下降，讓更多家庭帶著失望和不滿離開紐約市。」

聯名信簽署網址：https://bit.ly/3DrxEcy。