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才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

記者牟蘭／紐約即時報導
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

去年颶風艾妲(Ida)曾致冷家三人在法拉盛Peck大道地下室喪生，時隔一年，13日凌晨的暴雨又讓附近街道變澤國，當地的19個地下室被淹，街道的大水雖已退且無人員傷亡，但不少剛花費數萬元裝修屋主，又面臨一筆花費；市議員黃敏儀走訪災區，了解居民的困境，計畫下個月舉辦相關里民會議。

影音來源：記者鄭怡嫣

黃敏儀與她辦公室的幕僚長柯立人水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問當地受災的居民；她指，路面的積水已在13日上午清除，所幸沒人傷亡，她已與市環保局聯繫，計畫在10月6日舉辦相關的里民會議，更多詳情將會向居民陸續更新。

黃敏儀表示，法拉盛Peck大道去年曾致華人一家三口溺斃，艾妲一周年僅過了兩周後，附近街道又因暴雨變成澤國，雖然此次水災沒有造成人員傷亡，但對當地屋主造成打擊，亟需政府的救援；她將與國會眾議員孟昭文合作，幫助當地的居民解決水患問題。

孟昭文在推特上表示，皇后區因當天凌晨的暴雨淪為災區，列舉艾姆赫斯特、森林小丘、中村與法拉盛的Peck大道的路面淪為澤國的照片；她指出，這些照片與去年颶風的圖如出一轍，諷刺政府給皇后區災民一年後的「紀念品」是洪澇與廁所馬桶水倒灌等問題。

孟昭文呼籲受災的民眾寄送照片與視頻到[email protected]的郵箱，或致電(718)358-6364，她將轉呈市長與州長辦公室，要求當局整修皇后區的下水道系統並提供其他協助。

黃敏儀(左)在水災發生後，立即走訪Peck大道附近，與市衛生局的代表溝通，慰問1...
黃敏儀(左)在水災發生後，立即走訪Peck大道附近，與市衛生局的代表溝通，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)
法拉盛Peck大道13日凌晨因暴雨變澤國，當天中午街道的積水已退。(黃敏儀辦公室...
法拉盛Peck大道13日凌晨因暴雨變澤國，當天中午街道的積水已退。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛 暴雨 皇后區

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