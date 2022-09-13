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紐約新冠疫情緊急狀態到期 霍楚宣布不再延長

記者和釗宇╱紐約報導
霍楚宣布，將讓新冠疫情緊急狀態自動到期失效，不再延長。圖為她日前接種補強針。(路透)
霍楚宣布，將讓新冠疫情緊急狀態自動到期失效，不再延長。圖為她日前接種補強針。(路透)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)12日宣布，將不會延長已實施兩年半的新冠疫情緊急狀態，該緊急狀態於12日晚自動到期失效；最新民調顯示，霍楚與李修頓民調支持率僅差6%，霍楚此時宣布結束緊急狀態，也被解讀有選舉考量。

緊急狀態下，州長可以繞過州府的合同採購流程，在不經過州主計長辦公室審核的情況下，直接購買商品和服務用於防疫；緊急狀態令每個月都可延長，霍楚表示，她將讓緊急狀態令自然失效，不再延長。

霍楚表示，「依目前的情況，結束緊急狀態是合適的；過去一段時間以來，州府的採購已經回到正規流程，緊急狀態的相關規定，現在已經不需要。」

同時，州長的另一疫情緊急狀態令，允許外州醫療照護人員到紐約州執業，同時允許緊急救護人員為民眾施打疫苗；霍楚表示，也計畫讓該緊急狀態令到27日自動失效。

但她也表示，一旦新冠疫情再度惡化，州府將毫不猶豫再度啟動緊急狀態；「如果情況有變化，將確保可以動用所有必要手段，保護民眾安全。」

最新民調顯示，霍楚和李修頓的支持率分別為49%和43%，差距已經縮小至6%；其中，兩人在西語裔選民中的支持率不分上下，李修頓則在獨立選民和紐約市外選民中有較高的支持率；李修頓此前就批評霍楚利用緊急狀態繞過正常採購流程，謀取政治利益。

李修頓指，州府曾在Omicron變種病毒疫情期間，從Digital Gadgets購入價值超過6億元的居家檢測盒；而根據奧伯尼時報聯盟報導，與該公司有關聯的人士，曾給霍楚捐款超過30萬元，但霍楚陣營一直否認這筆捐款與採購合同有任何關聯。

緊急狀態 霍楚 疫情

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