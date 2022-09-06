紐約豪雨來襲 市府警告：嚴防淹水、交通亂

圖為降雨量預測。(氣象中心)

一個移動緩慢、在南方已造成豪雨的暴風圈，昨晚(5日)起侵襲紐約，至今天傍晚為止，預計降雨二至四吋，由於雨勢集中，全市五區均有淹水風險。

氣象預報指，這將是今年7月至今最大降雨，超越8月單月累計雨量，且可能造成機場、公路、地鐵 等交通中斷。大都會 運輸署(MTA)將在重要站點、信號中心增派人手、維修人員，並準備高容量抽水車，清理堆積垃圾專用列車，以及額外備用列車、搶修卡車等，並檢查易淹水路段排水情形。

紐約市 緊急事務處理局(NYC Emergency Management Department)發布出行警告，提醒留意樹木斷枝，開車避免強行涉水，若有電線掉落車頂，應等待援助，避免下車，並建議低窪處居民準備沙包，在雨勢加劇時，暫時移往高處，市清潔局也加強清理易淹水地區街頭垃圾。

下載紐約市緊急信息通知手機應用程式NotifyNYC，網址：https://a858-nycnotify.nyc.gov/notifynyc/。市府中文版應急計畫及各部門聯絡方式，網址：https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/myemergencyplan_chinese.pdf。