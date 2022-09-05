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李修頓民調緊追霍楚 川普站台 助籌競選經費

記者和釗宇、張心／紐約報導
李修頓(中)民調支持率追近霍楚，前總統川普也開始為李修頓籌款；圖為兩人2018年會面。(美聯社)
李修頓(中)民調支持率追近霍楚，前總統川普也開始為李修頓籌款；圖為兩人2018年會面。(美聯社)

最新民調顯示，共和黨紐約州長候選人李修頓(Lee Zeldin)的支持率，與州長霍楚(Kathy Hochul)的差距僅為4%，比上次民調時24%的差距大幅縮小；由於競選經費告急，前總統川普4日也開始為李修頓站台籌款。

獨立民調公司特拉法加組織(Trafalgar Group)在8月31日和9月1日訪問1091名潛在選民，結果顯示，霍楚的支持率為47.8%，李修頓則為43.4%；2.7%表示支持自由黨候選人夏普(Larry Sharpe)，另有6.7%尚未決定。

相比之下，8月23日SurveyUSA的民調中，霍楚的支持率達55%，李修頓僅為14%；李修頓表示，自己的支持率上升，是因為民眾已經受夠霍楚不負責任的領導，「人們對懲罰性的徵稅、通貨膨脹、支持罪犯的法律造成的治安惡化等問題已忍無可忍。」

該組織民調專家卡哈利(Robert Cahaly)也表示，結果令人吃驚，「但也發現，自從拜登總統宣布學貸豁免計畫以來，民意大幅向在野黨傾斜，因為激怒了中產和工薪階層。」

李修頓也是川普的支持者，上周他就表態聯邦調查局突襲川普海湖莊園之舉，將激起共和黨投票熱情；在共和黨初選時避免介入的川普，則投桃報李，兩人4日在新澤西舉辦聯合籌款會，入場費2萬5000元，與特別來賓川普合照的價碼更達10萬元。

共和黨人普遍認為，李修頓是近20年內，贏得紐約州長的最佳機會，尤其是在民主黨處理通貨膨脹和公共安全不利的情況下，李修頓有望和「根基較弱」的現任州長霍楚一較高下。

紐約是全美最貴的廣告市場之一，「紐約時報」披露，霍楚競選團隊將從下周開始向李修頓發動攻勢，豪擲200萬元打電視和數位廣告；共和黨則將把宣傳中心放在亞裔、西語裔、東歐裔和猶太裔社區，深化共和黨在少數族裔中的影響力，並將把勞工節籌集百萬元經費，用於多語種競選廣告。

共和黨認為，必須要再籌集1000萬到2000萬元才安全，紐約州共和黨黨主席卡薩(Gerard Kassar)說「想要拿下搖擺選民有希望，但這條路很昂貴。」截至7月中旬，李修頓的競選帳戶僅剩160萬元，而霍楚則坐擁1170萬元。

不過，紐約州作為民主黨的大本營，民主黨方面一直試圖將李修頓與川普否認2020年總統大選結果的陰謀論相聯繫；霍楚競選團隊發言人哈維(Jerrel Harvey)表示，李修頓的言行以及與川普聯合籌款，是迎合極右翼選民。

紐約州長選舉最新民調，李修頓緊追霍楚。(取自李修頓推特)
紐約州長選舉最新民調，李修頓緊追霍楚。(取自李修頓推特)

共和黨 霍楚 川普

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