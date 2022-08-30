前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前共和黨籍州長柏德基警告，無證移民大規模從南部邊境入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生。(美聯社)

紐約州 前共和黨 籍州長柏德基(George Pataki)29日警告，無證移民大規模從南部邊境 入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生；他表示，如今紐約州治安惡化，是共和黨重奪州長一職的良機。

柏德基曾連任三屆州長，在任時經歷九一一恐怖襲擊事件；他在接受WABC電台採訪時表示，「我擔心邊境管理過於寬鬆帶來的後果，那就是我們可能受到更多恐怖攻擊。」

他說，本財年有超過200萬人非法越過邊境進入美國，而且並非所有非法入境者都有明確意圖，他抨擊拜登政府的邊境政策過於寬鬆，認為拜登「在國家安全問題上失敗透頂」；「他們並不全都是來找工作，我們知道他們之中有恐怖分子，有一些人在監控名單上；我們知道，有人越境的唯一目的就是攻擊美國。」

根據聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，簡稱CBP)數據，6月共有超過15萬3000人從墨西哥邊境入境，比5月人數降低14%，但本財年已有超過200萬人非法入境，而且從入境者繳獲的古柯鹼數量持續增加。

作為上一任共和黨籍紐約州長，柏德基表示，目前的州長候選人李修頓(Lee Zeldin)有望為共和黨贏回該職，因為霍楚和民主黨的政策讓犯罪問題惡化、降低生活品質、街道上有精神問題的遊民增多，「紐約州正走在錯誤的方向，上個周末在州府奧伯尼這個小城市就有五人被槍擊，犯罪問題在全州已難以控制。」

柏德基曾在1994年戰勝尋求連任的老葛謨(Mario Cuomo)，當時就主攻紐約州的犯罪問題；「現在的情況極其糟糕，糟糕到給共和黨人贏回州長的機會。」他說已經和李修頓通話，督促他表明態度，在保釋金制度等議題上攻擊霍楚，並堅定支持警察。