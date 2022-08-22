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警員昂旺未達認罪協議 10月預審

記者顏潔恩／紐約報導
前紐約市警昂旺。(本報檔案照)
前紐約市警昂旺。(本報檔案照)

紐約市警藏族警員白瑪達傑•昂旺(Baimadajie Angwang)涉非法充當中國政府代理人案，兩年前在長島家中被捕；該案將於10月進入預審階段，並進行陪審團遴選進入庭審，更多細節預料屆時將被披露。

法院原預定9月12日開始預審，但因程序上需更多時間，延期至10月13日開庭；而陪審團遴選以及庭審原本有意明年進行，在檢辯雙方確定可以配合更早的日期後，法官Eric Komitee指示將於10月19日準備啟動。

檢方指出，屆時將會公布掌握到的通訊證據，陪審團成員將會聽到昂旺與中國官員的對話，指派給他的任務；2018年時，他用作為紐約市警的頭銜，建議一名官員用此幫助其提升在中國的官職，「告訴他們，你在紐約市警部門有內行人。」

此外在一次對話中，他向一名他稱作「老闆」的人保證自己的忠心是向著中共；另外，有電視台曾在2019年邀約華人警員接受採訪，有親近形象、會說流利中文、加上又是社區聯絡人員的昂旺被選擇執行該任務，但後來被發現在收到通知後，他立即詢問中國官員的意見。接著向主管反映僅願意接受由中國政府資助的媒體的採訪，婉拒受訪。

35歲的昂旺，出生在中國西藏，通過政治庇護，已歸化入籍；他17歲參軍，先後服務海軍與陸戰隊，曾至伊拉克與阿富汗等戰場，2016年加入紐約市警，兩年後調至111分局，2020年9月被捕後，無薪停職。

起訴書指，昂旺在沒有通知美國政府的情況下充當外國政府代理人，被控電信詐欺與詐騙等罪名，當局雖未以間諜罪起訴，但若罪成，將面臨最高55年監禁。

昂旺 紐約市 長島

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