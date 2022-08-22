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紐約州23日初選 50歲以上鐵票族最關心3議題

記者鄭怡嫣／紐約報導
初選投票率低，50歲以上群體或將再次影響選舉結果。(本報檔案照)
初選投票率低，50歲以上群體或將再次影響選舉結果。(本報檔案照)

由於選區重畫，今年的紐約州初選分兩輪展開，紐約州正副州長與州眾議員的初選已於6月28日底落下帷幕，國會眾議員及紐約州參議員的第二輪初選將於23日登場，根據最新統計，在首輪初選中投票的三分之二紐約市選民均為50歲及以上民眾，他們最關心的議題為社安金、處方藥以及通貨膨脹等，且更常在非總統大選的選舉年投票，在投票率已被預測持續走低的第二輪初選中，這些鐵票族或將再次展現實力，影響選舉結果。

根據非營利組織樂齡會(AARP)紐約分會發布的最新統計，53萬2563位紐約市民參與了今年紐約州首輪初選的投票，其中35萬3000人的年齡為50歲及以上，占總投票率的66.3%，在2019年與2021年非大選年的選舉(off-year elections)中，50歲及以上民眾的投票率同樣接近65%，而在2020年總統選舉年，他們的投票率為51.1%，顯示比起中青年人士，50歲及以上民眾投票一直穩定積極，且更常在非總統選舉年投票。

樂齡會的報告還顯示，6月28日紐約州初選中，儘管長島選民的總投票率低迷，然而長島蘇福克郡(Suffolk County)及納蘇郡(Nassau County)50歲及以上選民的投票占比，分別達89%以及79%，超過實際的註冊選民該年齡層比率，在蘇福克郡及納蘇郡，50歲及以上註冊選民的比率分別為50%及57%。

樂齡會紐約州辦公室主管芬科(Beth Finkel)對此表示，一直以來，50歲及以上民眾說到做到，每逢選舉就會出來投票，是「最可信賴」的票倉之一，而此次的數據更是讓人振奮，若想要贏得第二輪初選，參選人及其團隊應更重視這些人所關心的社會問題，據樂齡會與他們的長期溝通，50歲及以上民眾最關心的議題包括社安金、醫療保障、處方藥價格、通貨膨漲等。

投票 紐約州 長島

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