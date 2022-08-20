紐約客談／華人新移民 應善用政府免費資源

紐約作為世界移民 之都，除有豐富的職業機會和多元的文化，政府提供的移民服務相較其他州也有不小的優勢。華裔新移民初來乍到，人生地不熟之下，對這些政策缺乏瞭解，容易落入詐騙團伙的「黑心」圈套，但又不懂及時利用政府免費資源報警、申訴，導致損失慘重。

究極根本原因，華人骨子裡喜歡「麻煩」自己人，卻不愛「麻煩」政府，這與西方人的價值觀念有很大區別。

其實若是奉公守法的納稅人，耕耘之外應該享受應得的收穫，遇到問題隨時可以找自己所在地的民選官員進行求助，對方有義務，也會樂於解決選區內的問題。

目前華社許多民選官員，都在上任後打開辦公室大門歡迎民眾，為民眾「分憂解勞」，只可惜大多數人尚未明白這條「綠色通道」的有效性。

而逐漸左傾的紐約市政壇也將移民福利門檻放得越來越寬，市長移民辦公室不久前直接把「紐約關懷」(NYC Care)的申請期限取消，表示凡是住在紐約的人，無論移民身分，都可以在政府協助下獲得醫療保健服務，讓擔心看病貴看病難的新移民，也能坐享平價或免費的醫護。

而前市長執政期間推出的紐約市民卡 (IDNYC)項目，也打破了非國民辦事沒身分證的尷尬，一卡打通全市公共資源設施，賦予新移民歸屬感免去被「另眼相看」的不適。

基本的住房問題其實也可以尋求市府房屋保護和開發局(HPD)幫助，尤其初來乍到租房住的新紐約客，遇到房子居住條件出現狀況，且房東或管理辦公室拒絕解決的情況，都可以和HPD求助進行處理。

（紐約客談 ，每周二至周六見報）