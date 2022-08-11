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MTA公布7方案 堵車費率9至23元

記者和釗宇 / 紐約報導
MTA公布曼哈頓60街以南堵車費計畫收費方案，費率將在9至23元間。(美聯社)
MTA公布曼哈頓60街以南堵車費計畫收費方案，費率將在9至23元間。(美聯社)

大都會運輸署(MTA)10日公布曼哈頓60街以南堵車費計畫的環境評估報告，根據七種不同的收費方案，堵車費率將在9元至23元之間，方案包含豁免車輛和對象不同，實施何種方案最終將由MTA在公聽後確定；預計有助將車流量最多減少20%，每年並可為MTA帶來10億元收入，用於維護公共運輸系統，最快明年底上路。

這是MTA首次公布堵車費的收費計畫，提出七種高峰時段收費方案，若收費低則豁免少，收費高則豁免較多；高峰時段為每周一致周早6時至晚8時，周六周日為早10時至晚10時；其中，若採用若最低費率九元方案，則不提供任何折扣選擇，隧道過路費也須另交，所有進入堵車費區域的私家車，每日只交費一次，計程車和電召車每次進入堵車費區域都須交費。

若採用最高費率23元方案，則通過外州、外區隧道進入堵車費區域的過路費將被減去，計程車和電召車每日只需付費一次；例如，若駕車由新澤西經林肯隧道進入曼哈頓，13.75元的過路費將被減去，最終只付十元就可進入曼哈頓中城；不過，經過東河各橋從皇后區進入曼哈頓中下城的車輛，仍須付全額23元的堵車費；民眾可登錄網站https://new.mta.info/document/92756查詢其他方案。

同時，商用車輛和卡車的費率也有12元至82元等不同方案，預計可讓進入堵車費區域的卡車數量減少21至81%；除堵車費外，進入曼哈頓的計程車，也須繼續支付2.5至7.5元的費用；MTA表示，若計程車司機認為負擔過重希望離職，MTA將提供過度渠道，幫助司機成為公車司機或把其車輛轉化為電召殘障專車(Access-A-Ride)，就可豁免堵車費。

此外，所有在FDR快速路、西側高速公路(West Side Highway)以及堵車費區域毗鄰街區經過，但未駛入堵車費區域的車輛無需付費；同時，MTA也計畫為年收入6萬元以下的車主，提供堵車費稅額抵扣。

堵車費為MTA帶來的收入，80%將投資於紐約市地鐵和公車系統，其餘20%由長島鐵路(Long Island Rail Road)和北線鐵路(Metro-North)平分；堵車費實施預計也將減少曼哈頓車流量，提公車運行速度。

MTA希望2023年底或2024年初開始實施；交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)將對收費方案提出建議，最終方案將由MTA董事會決定；在收費方案確定前，MTA將於8月25日至31日舉行六場線上公聽會，收集公眾意見，民眾也可登錄網站mta.info/CBDTP、發郵件給[email protected]反饋意見。

MTA的收費方案也招來批評，尤其是居住在郊區、每天開車到堵車費區域上班者；洛克蘭郡長代伊、州眾議員勞樂(Mike Lawler)表示，若要實施堵車費計畫，MTA必須增加對洛克蘭郡的鐵路服務，堵車費最好施行九元的最低費率，並且抵扣橋隧過路費，同時為應急人員通勤提供豁免。

堵車費 MTA 曼哈頓

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