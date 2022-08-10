重遊民輕房東 市議會提案禁查租客前科

市議會預計在11日提案，禁止房東和租房仲介查詢租客的犯罪紀錄。(記者和釗宇／攝影)

紐約市議會預計在11日提案，禁止房東 和租房仲介查詢租客 的犯罪紀錄，也不得因租客曾被逮捕或定罪而拒絕出租；市長亞當斯(Eric Adams)此前暗示，他支持這項提案，希望此舉可以減少紐約市的遊民 數量。

在紐約市和全美大多數地區，犯罪紀錄調查是租房背景審查的正常程序，房東維權團體一直呼籲繼續保持這一程序非常重要；全美公寓聯合會(National Apartment Association)助理副總裁尤帕諾(Nicole Upano)表示，對租客的犯罪背景調查，對保護社區、租戶和公寓員工安全十分重要。

不過，目前全美亦有一些地區開始限制房東對租客的犯罪背景查詢，包括新澤西、舊金山和伊利諾州的庫克郡(Cook County)；一些政客和租客維權團體認為，以犯罪背景為理由拒絕租客，可能導致更多遊民和屢犯，且對非洲裔和西語裔影響更大。

去年一項類似提案未能在市議會通過，主因房東維權團體全力遊說；然而，今年完成換屆的市議會已整體更傾向進步派，目前該提案已獲得全部51名市議員中超過30人支持；亞當斯此前公布住房藍圖規畫時也表示，將支持「保護有前科者不受歧視」的提案；市長辦公室也表示，「沒有人應因為曾與刑事司法系統打過交道而被拒絕入住。」

根據法案，若認為自己因有犯罪紀錄，租房遭歧視，可對房東提出訴訟，或到市人權局(City Commission on Human Rights)投訴，但目前仍不清楚市府將如何執行。

提案也允許一些豁免情況；例如，單家庭和雙家庭房屋，若房東也住在其內，可以查詢租客的犯罪紀錄；此外，任何房東仍可查詢潛在租客是否在性犯罪者名單上。