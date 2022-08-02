影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

「滾回你的中國，沒用的垃圾」，州參議員劉醇逸辦公室近日收到種族主義 者的電話語音留言，充滿咒罵及反華詞彙，劉醇逸在社交平台上表示：「這是在辦公室的又一天」。

Another day at the office . . . (Warning - explicit language) pic.twitter.com/bMoGVubZI8 — John C. Liu (@LiuNewYork) 2022年8月1日

(取自劉醇逸推特)

劉醇逸辦公室在上周末收到這一語音留言，留言者大聲辱罵：「劉醇逸，你失去了我的選票，你這該死的中國佬的狗屎，你失去了我全家的選票，失去了數以千計的選票，你這該死的混蛋，滾回你屬於的中國，該死的沒用的垃圾」，之後還繼續辱罵。

劉醇逸表示，這是在辦公室的又一天，在他作為民選官員的經歷中，種族主義的論調並不是什麼新鮮事，過去曾有很多時候，當他第一次上門拉票時，他被拒之門外並被住戶大喊：「你以為我會投給一個該死的中國佬嗎?」，最近幾年，當他上門拜票參選州參議員時，這樣的歧視 性語言不再那麼露骨。

他還表示，本周一他剛上班時，就被這條仇恨言論「問好」，每年在他身上都會發生一些仇視事件，但這條語音留言格外突出，而近幾年，他都呼籲遭受歧視和不公正對待的亞裔 及所有民眾切勿息事寧人，而是要發生抗議，「我也是這樣做的，尤其在歧視是如此明目張膽的情況下」。

針對這起歧視事件，州長霍楚(Kathy Hochul)回應，很抱歉劉醇逸需要經歷這些，這種仇恨性、冒犯性的語言是不可接受的，將繼續在全州打擊仇恨及種族主義，並永遠與亞太裔民眾站在一起。

此前，多名亞裔民選官員也曾表示遭遇過仇亞言論或歧視，國會議員孟昭文曾被稱是個胖子並看起來像是「該死的中國病毒」、「功夫病毒」、「武漢病毒」、「龍威小子病毒」（The Karate Kid Virus）以及噁心的人，州眾議員牛毓琳也表示曾收到過死亡威脅、性騷擾等各類攻擊歧視言論，「針對我的攻擊對我的生活正造成越來越大的危險」。

而根據市警局的統計，針對亞裔的仇恨犯罪，由2019年的三起，增至2020年的30起，再飆升至2021年的133起；近日在紐約曼哈頓哈林區，一名七旬華裔長者遭一非洲裔男子辱罵「我恨韓裔!」，後腦被毆，一名22歲的華人男子，則在皇后區街頭遭罵「華人是人渣」 並被打斷牙。