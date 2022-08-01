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紐約在家自學 疫期至今倍增

記者胡聲橋／紐約報導
疫情期間，學生在家自學成為新趨勢。(本報檔案照)
疫情期間，學生在家自學成為新趨勢。(本報檔案照)

州府數據顯示，新冠疫情以來，紐約市在家自學的學生數增加一倍多，達1萬2900名。儘管學校已全面恢復面對面教學，越來越多家庭正棄傳統的公立學校，選擇讓孩子在家學習，也與全國趨勢一致。

維亞科夫斯基(Julie Kvyatkovsky) 是布碌崙(布魯克林)的一位單身母親，有一對九歲的雙胞胎女兒。疫情期間，經歷讓人深感失望的遠程教學後，選擇在家自己教孩子。她和女兒說，「我們自己開學校，我是校長、老師，也教體育課和藝術課，妳們願意嗎？」

她把廚房變成教室，兩個女兒都有學生證，她還給這個家庭學校起了名字「溫馨之家學校」。當學校恢復面對面授課後，兩個女兒還是決定繼續在媽媽的學校上課，至少上完小學。

紐約公校在疫情中失去數萬名學生，部分原因是一些家庭搬離紐約市，但更重要的是，正如「該學習了」(Time4Learning)的創始人埃德爾森(John Edelson)所說，家長選擇在家教孩子，是因為有些事情不奏效。他說，許多家長疫情期間仔細看了學校的課程，發現「無法讓人感興趣」。

州府數據顯示，2018至2019學年，紐約市只有不到5300個孩子在家求學。疫情導致學校採遠程教育期間，在家自學者增加，2020至2021學年增加最多。

事實上，紐約州對在家自學的規定非常嚴格，包括通常在7月，必須書面告知在家自學的目的，還要求提交其他報告，比如學習指導計畫和季度報告，以確保學生的學習進度。

疫情 紐約市 布碌崙

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