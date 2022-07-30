逾2成竊犯獲釋60天內再犯重罪 保釋制度改革聲升高

市警數據顯示，大約有20%因入室盜竊或盜竊而被捕的嫌犯，在重返街頭後的60天會因重罪再次被捕。(Getty Images)

紐約保釋法改革聲雖響，但市警犯罪數據顯示，大約有20%因入室盜竊或盜竊而被捕的嫌犯，在重返街頭後的60天會因重罪再次被捕；對此執法者認為市長亞當斯 (Eric Adams)「必須展示出行動力和權威，因為不只慣犯如此，今年所有重罪除謀殺外，均呈上升趨勢。」

數據顯示， 因輕微盜竊罪被捕的嫌犯中，會有21.6%的人在不到兩個月的時間內，再犯下重罪；這一比例是2017年，也就是2019年紐約州 改革保釋法出台前的近三倍。

市警表示，人們總稱這一現象為司法系統「旋轉門」，但現在看來會很快變成「快易通 」(E-ZPass)；除非政客們不再擔心罪犯，否則一切都不會改變，因為重點應該放在受害者身上，而不是保護那些「因貧窮承擔不起保釋金，重獲自由後轉頭就犯下重罪的嫌犯。」

市警數據五年的對比顯示，去年23.7%的入室盜竊嫌犯在60天內再次被捕，高於2017年的7.7%，總體增加了208%；對於被控重竊罪的嫌犯來說，這一數字也幾乎達到了203%，再犯率從6.5%上升到了19.7%。

與此同時，入室盜竊和機動車盜竊在2020年的再犯率甚至更高，分別為27.1%和26.8%。

根據保釋改革法案，只有最嚴重的盜竊案，包括嫌犯攜帶致命武器或傷害受害者，才有資格獲得保釋，幾乎所有盜竊案嫌犯都不用交保，或無保就能重獲自由。

市警一名警探諷刺稱，「他們要把所有人都放出來」，因為每天都能看到工作手機上顯示代表著「擔保釋放」的「ROR 'd」訊息通知。

「嫌犯最初犯的是小罪，現在他們意識到可以逃脫懲罰，也許重罪也能脫罪」，約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)法學和警務學教授奧唐奈(Eugene O'Donnell)表示，過去會有一段冷靜期，嫌犯被捕後會拘留一段時間，但現在因極短的釋放時間，這些人立刻會回到社區中報復逮捕自己的警員。

奧唐奈說，犯罪數據會變得更加難看，而亞當斯也應立刻拿出行動力和權威，因為不止慣犯如此，今年所有重罪除謀殺以外都在上升。