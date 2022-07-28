堅尼路亂象不減 交通局徵求民意改善

堅尼路交通亂象不減，交通局徵詢民意。(交通局提供)

曼哈頓華埠 堅尼路的交通安全及壅堵問題長期困擾社區，市交通局本月剛為哈德遜街景綠地揭幕，被認為是市府對該路段及周邊區域真正重視及付諸行動的開端；日前交通局表示或繼續以擴寬人行道及植樹來進行初步改善，但仍進行多語言調查，尋求民意。

堅尼路有兩個互不相容的功能，一個是穿過華埠主商區的必經之路，另一個是駕駛者從布碌崙 (布魯克林)到新澤西最直接的路徑；如今這裡的「繁忙」不僅讓那些想在這裡散步、購物或吃飯的人感到不悅，而且對居民造成交通安全隱患。

過去很長時間以來，華埠當地機構就不斷與交通局進行磋商，敦促在對該區域進行改造時，相較於美化因素，更應考慮以設置屏障、增設停車標識等方式，確保車輛安全行駛，保障行人安全；交通局在堅尼路、包厘街以及地威臣街設置了共計18個隔離帶，並拓寬了近獲架街(Walker St.)信息亭的馬路一側，並重新畫線，使得車輛匯入有所改善。

華埠商改區行政總監陳作舟亦表示，拓寬堅尼路的人行道勢在必行，給予行人更多安全空間；在事故頻出的曼哈頓大橋出口等重要變速路段設置明顯警示標識，令駕駛提高警惕。

交通局線上徵求民意，網址：https://arcg.is/a1GKi，其中包括最需要改善的地方、與社區的關係、普遍的交通安全困擾以及單車安全等；人們可在不同的問題下，根據所提供的電子地圖圈出問題區域，整個調查約花十分鐘便可完成，且提供中文版本，截止日期為8月31日。