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紐約今年重案飆升近4成 法拉盛華社治安最差

記者張晨／紐約報導
紐約市今年重罪案飆升近四成，法拉盛華社治安最差。(記者張晨/攝影)
紐約市今年重罪案飆升近四成，法拉盛華社治安最差。(記者張晨/攝影)

根據紐約市警數據，2022年至今，重罪案件數飆升37%，增長最多的為重竊、汽車盜竊、入室盜竊和搶劫；而三區華社，皇后區法拉盛犯罪率上升最嚴重，布碌崙(布魯克林)日落公園、曼哈頓華埠緊隨其後。

截至17日，全市重竊案比去年同期增加49%，從1萬8058起增為2萬6908起，入室竊盜案增加32.9%，從去年的6251起增加到8305起，搶劫案增加39.2%，從6530起增至9091起；汽車竊盜則最多，從4855起增至7100起，同比增長46.2%；重罪攻擊增18.6%，強姦案增11%。

但與去年相比，今年謀殺案減少了5.6%，受害者人數從252人減至238人；槍擊涉案人數也減少7.3%，從974人減為903人；槍擊案件數也從去年的833起減至747起。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)表示，今年紐約市的犯罪率可能會創新高，「警力不足，執法限制多，都是不利因素。」

他指出，汽車盜竊的大幅增加，還要追溯回「1990年代。」

對於槍枝暴力，賈卡隆說，雖然看到數據下降，但這些數字極容易變化；「天氣漸熱，人們在戶外的時間約來越長，也越來越晚，一場燒烤派對衝突就可能改變一切。」

市警表示，槍擊案都是一波接著一波，而且可能在今年夏天更嚴重，因為「根本沒有足夠的警力對抗犯罪活動。」

數據顯示地鐵的犯罪率也在飆升，今年已增長55.5%，共發生1244起罪案，而去年同期為800起。

就全市主要華社而言，法拉盛109分局全年至今犯罪率上升72%，七大犯罪類別從謀殺、強姦，到攻擊、搶劫，無一例外，全部增加；緊隨其後的是布碌崙日落公園72分局，增加最多的為重竊案和汽車盜竊；曼哈頓華埠五分局犯罪率增長53%，入室盜竊最嚴重；下東城七分局轄區增46.6%，搶劫案發生最頻繁；最後為布碌崙班森賀62分局，犯罪率增22%，但謀殺案至今發生四起，相比去年同期的一起，增加300%。

汽車 布碌崙 槍擊

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