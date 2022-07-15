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市議會過關 紐約成墮胎避風港

記者和釗宇／紐約報導
市議員利華娜提案要求衛生局下屬診所為有需求的女性提供免費的墮胎藥物，民眾索取時不需醫保也不看移民身分。(市議會提供)
市議員利華娜提案要求衛生局下屬診所為有需求的女性提供免費的墮胎藥物，民眾索取時不需醫保也不看移民身分。(市議會提供)

女性議員占大多數的紐約市議會14日舉行全體會議，通過「紐約市墮胎權利法案」(NYC Abortion Rights Act)，要求衛生局在全市五區的下屬診所為女性提供免費的墮胎口服藥，市府也不得阻礙外州民眾前來紐約市墮胎，並將紐約市作為墮胎避風港法條化，呼籲州議會通過修憲確保女性墮胎權利。

最高法院此前推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決，撤銷聯邦法律對墮胎權的保護，招致民主黨大本營紐約州政壇強烈抗議；市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，「在紐約市，我們堅定相信安全使用生殖健康服務是一項人權；紐約市墮胎權利法案是前所未有的，將確保並擴大市民和其他房客墮胎和獲取生殖健康服務的權利。」

市議會的保護墮胎法案包共有六項法案和六項決議案；其中，市議員利華娜(Carlina Rivera)提案要求衛生局下屬診所為有需求的女性提供免費的墮胎藥物美服培酮(Mifepristone)和米索前列醇(Misoprostol)，通常兩種藥物同服可以終止十周以內的妊娠；民眾索取免費墮胎藥不需醫保，也不看移民身分，非紐約市民也可前來取藥。

其他法案內容還包括，要求市衛生局每年出具報告，列明每年紐約市的出生人數和墮胎次數，包括外地前來紐約市墮胎的民眾，並協助生殖健康業者解決經營困難；禁止市府各部門利用市府資源阻礙墮胎，或與外州反墮胎相關實體合作及提供信息，要求市府設立安全墮胎和生殖健康教育項目等。

市議會還通過多項決議案，宣布紐約市是安全墮胎城市，呼籲州議會和國會加強墮胎保護，包括呼籲州議會通過「生殖自由和平等法案」(Reproductive Freedom and Equity Program)等一系列法案，支持州議會通過修憲來確保女性墮胎權利，並將墮胎權為墮胎業者提供資金，允許外州墮胎業者在等待執照期間在紐約州運營。

女性議員占大多數的紐約市議會14日舉行全體會議，通過「紐約市墮胎權利法案」。（市...
女性議員占大多數的紐約市議會14日舉行全體會議，通過「紐約市墮胎權利法案」。（市議會提供）

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