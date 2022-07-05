國慶小長假…華人餐廳生意旺 「快恢復到疫情前」

國慶長周末，華人餐廳生意火爆。(記者鄭怡嫣／攝影)

今年除夕夜，中餐廳的客流還受到疫情 和極寒天氣影響，上座率不到往年的三分之一，全州口罩令解除後，中餐廳也僅小幅回暖，多數華人 民眾仍擔心群聚，但隨著疫情進一步緩和，不少民眾趁國慶小長假也大打牙祭，華人餐廳的午市及晚市熱鬧，幾乎座無虛席，部分餐飲業者也表示，生意蒸蒸日上，幾乎已全面恢復到疫情以前，盼望「來年更好」。

國慶日連假的午市，法拉盛 君豪大酒樓、能招待900人的大堂幾乎坐滿，經理黃嘉傑表示，長周末無論是中午的茶市或晚上的預訂酒席都門庭若市，3日晚有婚禮，4日晚則有90桌的社團晚宴，十多個家庭聚會包廂也早已訂滿，而細數下半年的預訂，也是2020年疫情爆發後最好的一年，「生意全面恢復，盼來年更上層樓」。

黃嘉傑說，也許是夏季白天較長，也許是疫情封控結束，人們在節假日報復性的外出消費，一場活動後還接下一場，與疫情前相比，午市客人來得更早，所以廚房出菜和服務人員的工作時間，都比之前提前一小時，從早到晚，也都有客人陸續用餐，本月中也會推出新設計的夏季當令菜色，滿足更多客人。

法拉盛新木蘭大酒店的經理也表示，長周末的午市一直有人排隊，有人甚至排了半小時，能坐300人的大廳，大約有七到八成上座率，生意比平日裡好上五成，疫情得控，堂吃的客人正加速回流，要比除夕之時流失七成的堂吃客人多上許多，「餐廳業正在慢慢復甦」。