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華母掐死子女被訴一級謀殺 將3度接受心理評估

記者牟蘭／紐約報導
周玉慧被大陪審團以一級謀殺罪起訴，準備接受專家第三次心理評估。(莫賽郡檢方提供)
周玉慧被大陪審團以一級謀殺罪起訴，準備接受專家第三次心理評估。(莫賽郡檢方提供)

報住在新澤西州的周玉慧(Yu-Hwei Chou，音譯)，在去年11月涉嫌以雙手掐死了自己七歲的女兒與十個月大的幼子，被大陪審團以一級謀殺等罪起訴，她將第三度接受專家的心理評估，決定她是否能參與庭審，下次上庭時間為7月11日。

法院消息顯示，36歲的周玉慧日前通過視訊上庭，新州莫賽郡(Somerset)的助理檢察官麥克勞克林(Michael Mclaughlin)在審前聽證中表示，他與被告的辯護律師西蒙(Britt Simon)仍在交換此案的證據。

周玉慧去年11月因涉殺兩名子女被捕後，一直被羈押在莫賽郡的監獄，之前已接受兩次專家的心理評估，她將面臨接受專家的再次評估，決定她是否能參與庭審；新州高等法院法官托伯(Peter Tober)將她的下次出庭時間定為7月11日，屆時將討論庭審事宜。

根據法院消息，周玉慧在聽證後，今年初被大陪審團以一級謀殺等罪起訴，若罪成她將面臨最高達終身監禁，且不得保釋；她接受警方問訊時承認，自己計畫一周謀殺自己的子女，她先於去年11月8日前往連鎖超市Wawa購買午餐後，在手工雜貨店購買了膠帶與索帶。

周玉慧說，她翌日先駕車帶一雙兒女，前往案發附近的打獵區，先用索帶綁住兒女的雙手，再用膠帶封住兩個孩子的口鼻，隨後用手掐死了兩子女；她曾試圖自殺，但被目擊者發現後報警，警方當場逮捕了周玉慧，兩名死者為她七歲的女兒薩曼莎(Samantha Ross)與十個月大的兒子保羅(Paul Ross)。

莫賽郡檢察官羅伯遜(Michael H. Robertson)在調查中指，兩名死者是因遭他人阻止呼吸，引致窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。

新州 檢察官 新澤西州

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