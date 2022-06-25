反仇亞集會 布碌崙華社籌組巡邏隊

市府前反亞裔仇恨集會，布碌崙羊頭灣將成立社區巡邏隊。(記者張晨/攝影)

布碌崙(布魯克林)48選區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)與華裔社區維權團體，24日在曼哈頓市政廳前廣場集會，繼續呼籲停止反仇恨亞裔 犯罪，並和社區機構籌畫在其所在的布碌崙(布魯克林)羊頭灣社區組建亞裔社區巡邏隊(Asian Community Watch)。

影音來源：記者張晨

48選區包括羊頭灣、曼哈頓海灘、布萊頓海灘等地，疫情期間當地發生多次針對亞裔與猶太裔的仇恨犯罪；韋娜芙表示，美國是個移民國家，紐約市 更是移民都會；「我們是移民，但我們首先是美國人，我們愛這個國家，因為美國的自由和機會來到這裡，為何被辱罵滾回去？」

華人健康協會會長陳麗娜表示，之所以籌備了當日在市政廳前的集會，是因為此前一名越南裔男子在地鐵站 被人以性侵他人為由毆打，她將此事發布在社交媒體後，韋娜芙聯繫到了她。

陳麗娜指出，猶太裔社區也常成為仇恨犯罪的目標，但常常一呼百應，華裔社區應該效仿；所以在韋娜芙的牽線下，和已有的猶太巡邏隊取得了聯繫，在其基礎上從華裔社區招募志願者，保護社區。

韋娜芙說，成員可能抱括退休市警、消防員以及社區活動人士，會在不久之後公布更多信息。

州眾議員寇頓(William Colton)代表管文怡表示，辦公室也已經開始在地鐵站收集民眾簽名以加強捷運安全，自上個月以來發放請願書，推動社區支持增加市警預算，並在地鐵系統內部署警察、在街道上安排巡邏工作。

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧、紐約同源會(CACAGNY)創會會長陳慧華、「紐約市加強課程和教育家長領導」共同創辦人朱雅婷均到場，他們表示，人都應該牢記自己的根，像是家庭來自哪裡、為了來到美國付出的代價，也以雙向的方式，讓孩子記住、了解美國，更能以包容和正確的方式，在美國自由環境下生活。