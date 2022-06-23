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雷克島監獄繳獲2700餘件藏匿武器

記者鄭怡嫣／紐約報導
市長亞當斯展示繳獲的雷克島監獄武器。(市長辦公室提供)
市長亞當斯展示繳獲的雷克島監獄武器。(市長辦公室提供)

市懲教局(DOC)自今年2月底至今共在雷克島監獄(Rikers Island)繳獲2700多件囚犯藏匿的武器以及違禁品，包括尖錐、鐵釘、玻璃片等；市長亞當斯(Eric Adams)22日視察雷克島監獄時表示，將繼續改造與整頓雷克島，使監獄環境更安全與有人性。

雷克島的安全與安保狀況近幾年一直令人擔憂，去年至少有16人死於該監獄及紐約市的其他監獄，而今年到目前為止，又發生了七起死亡事件。

據市懲教局發布的最新數據，自今年2月底，懲教局共在雷克島監獄查獲2700多件藏匿武器以及違禁品，自從3月市長及市懲教局增加監獄人員、開展戰略性搜索行動後，監獄內的捅人事件也減少了63%，與去年同期相比，鬥毆及使用武力攻擊監獄員工的案件也分別下降了27%以及30%。

亞當斯對此表示，忽視監獄暴力問題的時代已經終結，查處2700多件藏匿武器以及違禁品，將使得囚犯和監獄員工都更安全，將繼續改革整頓監獄，使監獄環境更安全與有人性，「還有很多的工作要做」。

亞當斯強調，在全市監獄中犯下暴力罪行的人也將被追責。自1月1日以來，已有121名監禁囚犯再次被抓捕，並移交布朗士區地區檢察官辦公室進行起訴。

此前亞當斯也簽署了第16號行政令，成立跨部門工作組，專門負責處理雷克島監獄並推進相關改革措施。

不過，仍有倡議者及監獄維權組織認為，監獄園區的情況已經失控，應讓聯邦政府接管雷克島，解決監獄暴力及醫療護理缺乏等問題。

本月20日凌晨，又有一名關押在雷克島監獄的囚犯死亡，這是今年第七起監獄死亡事件。

市長亞當斯檢視在雷克島監獄繳獲的武器。(市長辦公室提供)
市長亞當斯檢視在雷克島監獄繳獲的武器。(市長辦公室提供)
市長亞當斯22日視察雷克島監獄，承諾繼續改善囚犯安全。(市長辦公室提供)
市長亞當斯22日視察雷克島監獄，承諾繼續改善囚犯安全。(市長辦公室提供)

監獄 亞當斯 布朗士

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