嚴打仇恨犯罪 曼哈頓檢察官起訴90案件

曼哈頓地區檢察官白艾榮13日舉行亞裔媒體圓桌會議，表示其辦公室正在起訴90起仇恨犯罪案件，其中仇恨亞裔犯罪最多。（記者和釗宇／攝影）

近日壓力重重的曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)13日舉行亞裔 媒體圓桌會議，表示其辦公室正在起訴90起仇恨犯罪 案件，其中36起為仇恨亞裔犯罪，此前多起仇亞攻擊案件的嫌犯都在獄中關押，未被放出；他表示，他的工作重點將放在打擊槍枝暴力和仇恨犯罪方面，並將利用已經確保的市府新財年預算，擴大仇恨犯罪偵辦團隊。

白艾榮自年初上任以來，就因輕罪不起訴、重罪輕處理等進步派司法理念引發極大爭議，而在紐約市犯罪問題不斷惡化的背景下，要求白艾榮下台的呼聲不斷升高，連市長亞當斯(Eric Adams)日前也指責白艾榮執法軟弱；飽受仇恨犯罪和遊民問題侵擾的華裔社區也對白艾榮極其不滿，此前一份要求白艾榮下台的連署簽名顯示，華裔占大多數。

白艾榮13日表示，其檢察官辦公室已經將打擊仇恨犯罪和槍枝暴力作為首要任務；根據其辦公室提供的數據，截至5月24日，曼哈頓地檢目前正在起訴90起仇恨犯罪案件，其中36起為針對亞裔的仇恨犯罪案件，為各族群中最多；此外，辦公室此前還查獲了來自外州的非法槍枝流入。

今年以來發生多起惡性仇亞攻擊案件，造成馬耀泮、高慧民(Michelle Go)、李尤娜(Yuna Lee)等多名亞裔民眾身亡，也引起民眾恐慌；白艾榮說，馬耀泮案嫌犯波維爾(Jarrod Powell)、高慧民案嫌犯馬秀(Simon Martial)、李尤娜案嫌犯納許(Assamad Nash)都在羈押中，社區可以放心，起訴正在進行。

對於下台的壓力，白艾榮表示，他了解社區有些不滿，但他肯定關心民眾對公共安全的感受，希望加強與社區的交流，而許多社區居民可能不了解其辦公室的工作；他說，從檢察官辦公室嚴辦以上惡性案件可以看出，「我們正在與暴力犯罪作斗爭，一定會將嫌疑人繩之以法。」

白艾榮還說，市議會和市府已經就新財年預算達成協議，曼哈頓地檢辦公室仇恨犯罪工作組將獲得170萬元撥款，這將讓他們擴大仇恨犯罪偵辦團隊的規模；擔任仇恨犯罪工作組組長的韓裔于漢娜(Hannah Yu)表示，目前該部門包括她在內只有三名調查員，資金到位後，該部門人數將可增加到11人，除調查員、分析員外還有能夠掌握國語、廣東話、韓語的社區服務人員。