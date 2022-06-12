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保釋法放寬後…紐約市警1500人離職創新高 治安堪慮

記者張心／紐約報導
諸多執法問題導致紐約市警在截至今年5月底的離職人數，創下新高。(路透)
諸多執法問題導致紐約市警在截至今年5月底的離職人數，創下新高。(路透)

社會反警情緒、不斷上升的犯罪率、寬鬆的保釋法等問題，讓紐約市警辭職和退休人數在5月底創下歷史紀錄，目前已有超過1500名警員離任，較去年同期增加近四成；難以填補的警力，也使紐約市治安再度成為棘手問題。

根據市警最新統計數據，截至上月底，共計有524名警察辭職，1072人退休；相較於去年同期的1159人，離職人數激增38%；與2020年同期的1092人比，更增加46%。目前，全市警力共有3萬4687人，比2019年的3萬6900人大幅減少。

城市失控 警察共識「能走趕緊走」

一名在市警工作六年、近日才從皇后區離職的警員表示，「這個城市已經失控了，尤其在保釋法改革之後，警察內部的共識就是『在你能走的時候趕緊走』」。

從警人數逐年減少，在職警員工作量增加，該名警員說：「最矛盾的地方在於根本沒有時間執法，因為要不斷接電話。」

上午逮人當天看他回街角 警察無力

2019年通過的保釋改革法，增加了警察執法的困難度；該警員表示，逮捕一個人後，當天又會看到這個人返回社區，在同一個街角犯下同樣的罪行，居民問為什麼罪犯又回來了，警察只能解釋，「我們也想幫大家做更多，但在根源上我們無能為力。」

如此的執法困境，使很多警察寧願放棄全額退休金，據統計，去年未符合資格獲得全額退休金就離職的警察人數，創20年來的新高，該數字在今年朝著更高點邁進；其中一名警員喬(Joe)表示，他自己也和至少四名同事，一起跳槽去長島的警察部門。

低工資低福利 工作加倍又沒加班費

警察工會主席林奇(Patrick Lynch)說，市警正面臨更嚴重的人員配置危機，最終損害公共安全，「低工資、低福利，留下的人需要完成更多的工作，卻拿不到更多的加班費」。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)則預計，要解決這一情況至少得花20年，「政客、反警主義者已經對這個行業造成了巨大的傷害，即使要修復，也需要一代人的努力」。

警察 退休金 紐約市

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