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紐約市猴痘病例不到10天增5倍 男同志群體風險大

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市猴痘病例在9日突破二位數，全市累計已有十人感染。(路透)
紐約市猴痘病例在9日突破二位數，全市累計已有十人感染。(路透)

紐約市猴痘病例在9日突破二位數，全市累計已有十人；由於目前紐約市確診猴痘多自男同性性交者擴散，市衛生局提醒該群體，目前「暴露在較大風險中。」

紐約市猴痘病例在不到十天內，感染人數增加了五倍，目前病例均被檢測到猴痘病毒的正痘病毒屬(Orthopoxvirus)。

市衛生局在推特上發文，表示所有人都可能感染傳播猴痘病毒，但目前紐約市的病例主要是由男性同性性交傳染，目前該群體者暴露在更大的風險中。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據，截至8日晚，美國已出現40例猴痘病例，全球29個國家則共有1200例；CDC也將猴痘警報提高至二級，鼓勵民眾加強預防措施，包括避免不必要的旅行，以及不要食用野味等。

猴痘是由猴子、老鼠、松鼠和其他小型哺乳動物傳播的病毒引起，但也可以透過與感染者或動物長期密切接觸傳播，其中包括接觸皮膚表面的傷口、體液、衣服，或接觸感染者使用過的物品等，還可能透過長時間面對面的呼吸道飛沫傳播。

感染猴痘後會導致出現類似流感症狀、淋巴結腫脹，或是面部和身體出現皮疹；儘管目前民眾面臨的風險仍低，但當局呼籲民眾避免和感染者密切接觸，包括皮膚或生殖器病變者，另外也要避免接觸病死動物屍體；出現類似猴痘症狀者，包括莫名的皮疹等，都應立即避免與他人接觸，同時聯絡醫生尋求協助。

更多猴痘相關資訊，可上網頁http://on.nyc.gov/monkeypox查詢。

猴痘 紐約市 聯邦疾病防治中心

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