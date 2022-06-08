我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

涉槍殺外賣郎 赫希家中冰箱塞滿酸甜醬

記者牟蘭／紐約報導
赫希1日落網後，被警方移送法院。(記者牟蘭/攝影)
赫希1日落網後，被警方移送法院。(記者牟蘭/攝影)

涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)，一年前因長城餐館未提供額外的酸甜醬包，與餐廳員工結怨，疑因此釀成悲劇；紐約市警7日透露，警方在嫌犯的公寓搜查武器時，發現冰箱內放滿包括酸甜醬在內的大量中餐館贈送的調料包。

搜查的警員表示，被告冰箱內不僅有酸甜醬，還有番茄醬以及其他醬料，「不只是酸甜獎，是各種調味品，還有番茄醬、醬油等，這太奇怪了；他就是一個囤積者(hoarder)」；這名警員說，一些有這類心理疾病的人士，喜歡囤積某種物品，「我猜這類人一定很在乎你有沒有給他足夠的酸甜醬」。

警員在此次搜捕中，還在距離他公寓不到一哩的其妻家中搜出八把槍；警方稱，赫希雖與妻子分居，但兩人關係良好，調查人員稱他的妻子涉嫌替他藏匿這些槍枝，目前尚不清楚，他是否使用這些槍枝作案。

警方指，51歲的赫希涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺外賣郎嚴志文，他一年前因要求長城餐廳提供額外的酸甜醬與餐館結怨，後曾多次恐嚇包括嚴志文在內的員工，並涉刑事毀壞，案發當天，他曾七次駕車經過被害人工作的餐廳。

在此案前，赫希還有十次未被公開的逮捕紀錄，均被撤銷；他目前被大陪審團以二級謀殺與非法持武等十罪起訴，但未加訴仇恨犯罪，法官不允保釋，若罪成將面臨最高達44年的監禁。

中餐館 紐約市 華裔

上一則

持槍搶法拉盛地下賭檔 華男逃亡九個月落網

下一則

華人外賣郎遭槍殺 社區庭外施壓

延伸閱讀

不給酸甜醬引殺機？ 警：紐約外賣郎案兇嫌「囤積醬包」

不給酸甜醬引殺機？ 警：紐約外賣郎案兇嫌「囤積醬包」
佛州2歲男童意外槍殺父親 母親面臨刑事罪名

佛州2歲男童意外槍殺父親 母親面臨刑事罪名
華男被槍殺棄屍南加聖縣沙漠附近 警籲協尋三名男子

華男被槍殺棄屍南加聖縣沙漠附近 警籲協尋三名男子
槍殺外賣郎嫌犯落網 餐館老闆仍恐慌

槍殺外賣郎嫌犯落網 餐館老闆仍恐慌
7年前在漁人碼頭槍殺女 無證移民獲釋

7年前在漁人碼頭槍殺女 無證移民獲釋

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

2022-06-03 07:10

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見