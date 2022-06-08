涉槍殺外賣郎 赫希家中冰箱塞滿酸甜醬

赫希1日落網後，被警方移送法院。(記者牟蘭/攝影)

涉嫌槍殺華裔中餐館 外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)，一年前因長城餐館未提供額外的酸甜醬包，與餐廳員工結怨，疑因此釀成悲劇；紐約市 警7日透露，警方在嫌犯的公寓搜查武器時，發現冰箱內放滿包括酸甜醬在內的大量中餐館贈送的調料包。

搜查的警員表示，被告冰箱內不僅有酸甜醬，還有番茄醬以及其他醬料，「不只是酸甜獎，是各種調味品，還有番茄醬、醬油等，這太奇怪了；他就是一個囤積者(hoarder)」；這名警員說，一些有這類心理疾病的人士，喜歡囤積某種物品，「我猜這類人一定很在乎你有沒有給他足夠的酸甜醬」。

警員在此次搜捕中，還在距離他公寓不到一哩的其妻家中搜出八把槍；警方稱，赫希雖與妻子分居，但兩人關係良好，調查人員稱他的妻子涉嫌替他藏匿這些槍枝，目前尚不清楚，他是否使用這些槍枝作案。

警方指，51歲的赫希涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺外賣郎嚴志文，他一年前因要求長城餐廳提供額外的酸甜醬與餐館結怨，後曾多次恐嚇包括嚴志文在內的員工，並涉刑事毀壞，案發當天，他曾七次駕車經過被害人工作的餐廳。

在此案前，赫希還有十次未被公開的逮捕紀錄，均被撤銷；他目前被大陪審團以二級謀殺與非法持武等十罪起訴，但未加訴仇恨犯罪，法官不允保釋，若罪成將面臨最高達44年的監禁。