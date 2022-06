233起仇亞案件 41件起訴僅7件定罪

遇害外賣郎嚴志文的遺孀趙坤英(左),講話後直接轉身離場,神情恍惚。(記者張晨/攝影)

紐約亞裔 律師協會(簡稱AABANY)5月31日在曼哈頓 中城舉行記者會,旗下「反對仇恨亞裔犯罪工作組」(Anti-Asian Violence Task Force)發布2022年反亞裔仇恨犯罪 報告,在2021年前三個季度上報的233起案件中,只有七起被定罪;皇后區遭槍殺的華裔外賣郎嚴志文(Zhiwen Yan)遺孀趙坤英也來到現場,在翻譯的陪同下用中文不斷重複「想念丈夫」,神情恍惚。

報告顯示,全市仇恨亞裔案件發生最多的為曼哈頓南區14分局轄區,包含了時報廣場等人流密集的繁華地段;2021年1月至9月共發生了29起案件,而2022年1月,華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)也在此遭非洲裔遊民馬秀(Simon Martial)推入鐵軌身亡。

排名第二的則為曼哈頓華埠,2021年1月至9月共發生了15起案件,同樣在2022年2月,韓裔女子李尤娜(Christina Yuna Lee,音譯)遭非洲裔遊民納許(Assamad Nash)尾隨入室殺害。

報告指出,有59%的受害者年齡在20至49歲之間,性別幾乎無差別,男性受害者占44.8%,而女性受害者略高為55.2%;說明案件的發生多為無故且隨機。

報告撰稿人、AABANY議題委員會共同主席郭文(Chris Kwok)指出,在233起案件中,有41起案件被以仇恨犯罪起訴,但只有七起定罪,另外還有20起或因為嫌犯精神問題,至今懸而未決。

報告除數據外也提出九項建議,其中包括細化仇恨犯罪及潛在仇恨犯罪的標準和定義、改革仇恨犯罪法,例如將現有描述犯罪動機的「全部或實質性部分」(in whole or in substantial part)中的「實質性」一詞去掉,改成「全部或部分」(in whole or in part),利用法律語言降低對仇恨犯罪的寬容度和可在法庭上周旋的餘地。

亞裔律師協會行政總監陳家揚表示,相比2021年,2022年的案件數量確在降低,但這並不能說明事態的好轉,人們或許再次對報案失去信心,認為無論如何也不會得到公平的審判。

家住皇后區的45歲外賣郎嚴志文(Zhiwen Yan)4月30日晚在森林小丘(Forest Hills)騎電動車送餐途中,遭一名駕車男子當街槍殺身亡,至今兇嫌未歸案;其遺孀趙坤英也來到記者會,在翻譯的陪同下面無表情的用中文重覆著「想念丈夫」,講話後直接轉身離場,神情恍惚。

此案的代理律師、前聯邦司法部長林奇(Loretta Lynch)表示,市警仇恨犯罪小組已經介入了此案的調查,呼籲亞裔不要再漠視社會問題,如果不出聲只會帶來惡性循環,不只要認識問題所在,還要推動方法去杜絕。