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紐約市公校 將設亞太裔歷史課程

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯表示，紐約市有100萬亞太裔市民，在公校推廣展現亞太裔歷史全貌的課程才能符合現狀。（記者和釗宇／攝影）
亞當斯表示，紐約市有100萬亞太裔市民，在公校推廣展現亞太裔歷史全貌的課程才能符合現狀。（記者和釗宇／攝影）

市長亞當斯(Eric Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)26日在市教育局宣布，將推出亞太裔歷史文化課程，下學年在部分公校試點，2024年春推廣到全市公校。

影音來源：記者和釗宇

這套課程名為「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States)，屬於市教育局「社會研究護照」(Passport to Social Studies)中「被隱藏的聲音」(Hidden Voices)的一部分；這項課程聚焦傳統歷史教學中被較少提及的人群所屬的歷史文化，讓少數族裔學生了解自己族裔的歷史傳統。

班克斯介紹，課程的內容仍在研究之中，主要內容包括介紹亞太裔歷史名人，將針對不同年級設定不同的內容，增進學生對亞太裔歷史文化及其對美國貢獻的了解；課程內容研究確定之後，教育局將把教材分發各校，並制定全面的學習計畫，將課程有效整合入目前的課程體系，並對教師進行培訓，為學生提供更豐富的學習體驗，讓所有學生了解亞太裔社區對美國的貢獻。

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸出席記者會，他已在參議會提案，要求在全州所有學校設立亞太裔歷史文化課程；他感謝紐約市先行一步，表示這項課程將成為能讓全州效法的里程碑。

劉醇逸說，「對亞太裔的歧視自美國成立以來就有，新冠疫情加劇了歧視，而這正是因為亞太裔一直以來都被當做各種危機的替罪羊，無論是經濟衰退、戰爭還是瘟疫，這些都是無知導致的，因為人們不了解亞太裔，總是存在黃禍、永遠的外國人等刻板印象，許多人甚至說不上一個美國亞太裔名人的名字，所以教育下一代很重要。」

亞當斯表示，紐約市有100萬亞太裔，在公校推廣展現亞太裔歷史全貌的課程才能符合現狀，「每一個紐約市公校生都將了解亞太裔的歷史、文化及對美國的貢獻，理解每個人的故事都值得被傾聽。」

這項課程將從今年秋季開始試點，但教育局並未公布試點學校；在收集課程反饋後，教育局計畫在2024年春季將該課程推廣到全市公校。

亞當斯宣布將推出亞太裔歷史文化課程，下學年在部分公校試點，2024年春推廣到全市...
亞當斯宣布將推出亞太裔歷史文化課程，下學年在部分公校試點，2024年春推廣到全市公校。（記者和釗宇／攝影）
劉醇逸已經在參議會提案，要求在全州所有學校設立亞太裔歷史文化課程。（記者和釗宇．...
劉醇逸已經在參議會提案，要求在全州所有學校設立亞太裔歷史文化課程。（記者和釗宇．／攝影）
班克斯表示，亞太裔歷史文化課程將從今年秋季開始試點，2024年春季推廣到全市公校...
班克斯表示，亞太裔歷史文化課程將從今年秋季開始試點，2024年春季推廣到全市公校。（記者和釗宇／攝影）
亞當斯宣布將推出亞太裔歷史文化課程，下學年在部分公校試點，2024年春推廣到全市...
亞當斯宣布將推出亞太裔歷史文化課程，下學年在部分公校試點，2024年春推廣到全市公校。（記者和釗宇／攝影）

教育局 公校 紐約市

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