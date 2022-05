紐約市公校 將設亞太裔歷史課程

亞當斯表示,紐約市有100萬亞太裔市民,在公校推廣展現亞太裔歷史全貌的課程才能符合現狀。(記者和釗宇/攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)26日在市教育局 宣布,將推出亞太裔歷史文化課程,下學年在部分公校 試點,2024年春推廣到全市公校。

影音來源:記者和釗宇

這套課程名為「被隱藏的聲音:亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States),屬於市教育局「社會研究護照」(Passport to Social Studies)中「被隱藏的聲音」(Hidden Voices)的一部分;這項課程聚焦傳統歷史教學中被較少提及的人群所屬的歷史文化,讓少數族裔學生了解自己族裔的歷史傳統。

班克斯介紹,課程的內容仍在研究之中,主要內容包括介紹亞太裔歷史名人,將針對不同年級設定不同的內容,增進學生對亞太裔歷史文化及其對美國貢獻的了解;課程內容研究確定之後,教育局將把教材分發各校,並制定全面的學習計畫,將課程有效整合入目前的課程體系,並對教師進行培訓,為學生提供更豐富的學習體驗,讓所有學生了解亞太裔社區對美國的貢獻。

州參議會紐約市 教育委員會主席劉醇逸出席記者會,他已在參議會提案,要求在全州所有學校設立亞太裔歷史文化課程;他感謝紐約市先行一步,表示這項課程將成為能讓全州效法的里程碑。

劉醇逸說,「對亞太裔的歧視自美國成立以來就有,新冠疫情加劇了歧視,而這正是因為亞太裔一直以來都被當做各種危機的替罪羊,無論是經濟衰退、戰爭還是瘟疫,這些都是無知導致的,因為人們不了解亞太裔,總是存在黃禍、永遠的外國人等刻板印象,許多人甚至說不上一個美國亞太裔名人的名字,所以教育下一代很重要。」

亞當斯表示,紐約市有100萬亞太裔,在公校推廣展現亞太裔歷史全貌的課程才能符合現狀,「每一個紐約市公校生都將了解亞太裔的歷史、文化及對美國的貢獻,理解每個人的故事都值得被傾聽。」

這項課程將從今年秋季開始試點,但教育局並未公布試點學校;在收集課程反饋後,教育局計畫在2024年春季將該課程推廣到全市公校。