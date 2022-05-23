我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

華裔萬泰妮 獲任命紐約州上訴法院法官

記者胡聲橋／紐約報導
華裔萬泰妮被任命為紐約州上訴法院法官。(州長辦公室提供)
華裔萬泰妮被任命為紐約州上訴法院法官。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul )日前宣布任命華裔萬泰妮(Lillian Wan)為紐約州上訴法院法官。萬泰妮目前是布碌崙(布魯克林)的州高等法院法官，這項新任命將使她成為紐約州上訴法院首位亞裔女法官。

萬泰妮在法律界上升迅速，而且連創紀錄；她於2022年1月起出任州高等法院法官時，就是該法院的第一位亞裔法官；此前2018年至2021年，她擔任紐約州索賠法院(New York State Court of Claims)法官，也曾是該法院歷史上首位亞裔女法官；2012年至2018年，她擔任紐約市家事法院(New York City Family Court)法官。

萬泰妮還是州司法道德諮詢委員會的共同主席，紐約亞裔法官協會前任主席，以及布碌崙婦女律師協會的理事會成員；她目前還是是卡多索法學院(Cardozo School of Law)的兼職教授，為一年級法律學生教授如何做律師及法律寫作。

這次共有四名法官被任命為州上訴法院法官；篩選委員會對幾十名候選人進行了面試，只有委員會認為「高度合格」，表現出正直、獨立、有領導力、智識、法律能力、判斷力、相關氣質和經驗的候選人，才會推薦給州長。

霍楚表示，任命正直和有經驗的法官，是抵禦不公正現象的第一道防線；「我相信這些法官在公共服務上令人深刻的出色紀錄將得以延續，他們將維護法律的神聖；他們是精英中的精英，有他們為紐約州民服務，我感到很自豪。」

萬泰妮本科畢業於紐約州立賓漢頓大學(Binghamton University, SUNY)，後來進入奧伯尼法學院深造，畢業時以排名前五的成績取得法學學位。

萬泰妮來自華裔移民家庭；她的父母於1970年代從台灣移民來美。

紐約州 亞裔 移民家庭

上一則

歐德思市情咨文 籲增健保、心理健康投資

下一則

曼哈頓華埠Q線地鐵傳槍響 1死 嫌犯逃逸無蹤

延伸閱讀

紐約僑界總督島路跑 聲援台灣參與世衛

紐約僑界總督島路跑 聲援台灣參與世衛
紐約布魯克林8大道華社 歡慶亞太裔傳統月

紐約布魯克林8大道華社 歡慶亞太裔傳統月
嬰兒配方奶粉短缺 紐約市議員敦促市長解決

嬰兒配方奶粉短缺 紐約市議員敦促市長解決
紐約布碌崙半馬回歸 華人高溫中熱情開跑

紐約布碌崙半馬回歸 華人高溫中熱情開跑
數百華裔大熱天集會 挺亞裔歷史納紐約州公校教育

數百華裔大熱天集會 挺亞裔歷史納紐約州公校教育

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
胡艾倫逃難到R車後，一名醫生見狀幫他止血。(人力中心提供)

紐約地鐵槍案中五彈 華男新移民陷困境

2022-05-19 09:45

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包