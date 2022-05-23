華裔萬泰妮 獲任命紐約州上訴法院法官

華裔萬泰妮被任命為紐約州上訴法院法官。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul )日前宣布任命華裔萬泰妮(Lillian Wan)為紐約州 上訴法院法官。萬泰妮目前是布碌崙(布魯克林)的州高等法院法官，這項新任命將使她成為紐約州上訴法院首位亞裔 女法官。

萬泰妮在法律界上升迅速，而且連創紀錄；她於2022年1月起出任州高等法院法官時，就是該法院的第一位亞裔法官；此前2018年至2021年，她擔任紐約州索賠法院(New York State Court of Claims)法官，也曾是該法院歷史上首位亞裔女法官；2012年至2018年，她擔任紐約市家事法院(New York City Family Court)法官。

萬泰妮還是州司法道德諮詢委員會的共同主席，紐約亞裔法官協會前任主席，以及布碌崙婦女律師協會的理事會成員；她目前還是是卡多索法學院(Cardozo School of Law)的兼職教授，為一年級法律學生教授如何做律師及法律寫作。

這次共有四名法官被任命為州上訴法院法官；篩選委員會對幾十名候選人進行了面試，只有委員會認為「高度合格」，表現出正直、獨立、有領導力、智識、法律能力、判斷力、相關氣質和經驗的候選人，才會推薦給州長。

霍楚表示，任命正直和有經驗的法官，是抵禦不公正現象的第一道防線；「我相信這些法官在公共服務上令人深刻的出色紀錄將得以延續，他們將維護法律的神聖；他們是精英中的精英，有他們為紐約州民服務，我感到很自豪。」

萬泰妮本科畢業於紐約州立賓漢頓大學(Binghamton University, SUNY)，後來進入奧伯尼法學院深造，畢業時以排名前五的成績取得法學學位。

萬泰妮來自華裔移民家庭 ；她的父母於1970年代從台灣移民來美。